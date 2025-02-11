°Ë¿áÎËÊ¿¡Ö¾¡¤Á»î¹ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×ÁÄÉã¡¦°Ë¿á¸ãÏº¤ÎÁ°¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·ºÆµ¯À®¸ù¡¡¤¦¤Ã¤«¤ê¼«Âð¤Ë°õäÆËº¤ì¤ë¤â¡Ä
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥ß¥É¥ëµé4²óÀï¡¡°Ë¿áÎËÊ¿¡ÔÈ½Äê¡Õ¸Å¿¹°½²»¡Ê2025Ç¯2·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°Ë¿á¸ãÏº¡Ê79¡Ë¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä°Ë¿áÎËÊ¿¡Ê29¡á»°Ç÷¡Ë¤¬¸Å¿¹°½²»¡Ê21¡áÇîÂ¿¶¨±É¡Ë¤ò3¡½0È½Äê¤Ç²¼¤·¡¢ºÆµ¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÁÀ¤Ã¤¿ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦½à·è¾¡¤ÇµÈÌî·òÆó¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£µÒÀÊ¤«¤éÁÄÉã¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ä¹¿È¤Îº¸¹½¤¨¤ÎÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤éÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢º¸±¦¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÏ¢È¯¤·¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×µ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£¶Ïº¹È½Äê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢3¾¡2KO3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÆµ¯¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÀïÇÔÀï¸å¤Ï°úÂà¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÄÉã¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤â¤¦Îý½¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3Àï¤Ö¤ê¤Ë´ÑÀï¤·¤¿ÁÄÉã¤ÎÁ°¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡ÖÅÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Î°õäÆ¤È¤È¤â¤ËÆþ¾ì¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ï°õäÆ¤ò¼«Âð¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¸åÇÚ¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£°õäÆ¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï5·î¤«¤é8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥ß¥É¥ëµé¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ê¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½¤Àµ¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£