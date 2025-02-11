Àã²ò¤±¤ÇÍîÀã¡¦´§¿å¤Î´í¸±¤â¡ÄºÇ¶¯´¨ÇÈ¥Ô¡¼¥¯±Û¤¨¤Ç¡ÖÍ»ÀãºÒ³²¡×¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤È¯À¸Á°¤Î¡ÈÍ½Ãû¡É¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬²á¤®¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀãÊø¤äÍîÀã¤Ê¤É¤Î¡ÖÍ»ÀãºÒ³²¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í»ÀãºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈÍ½Ãû¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤Ò¤Ã¤«¤½ý¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÎö¤±ÌÜ¡¢¡È¥·¥ï¾õ¤ÎÀãÌÏÍÍ¡É¡ÄÀãÊø¤ÎÁ°Ãû¤Ï
Ê¡Åç¤Ç¤Ï¸ÉÎ©¤â¡ÄÀãÊø¤ÎÍ½Ãû¤Ï?
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Æâ³ÕÉÜ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀãÊø¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ½ÁØÀãÊø¡Ê1¡Á2·î¡Ë¡Û
¡¦»þÂ®100¡Á200km
¡¦¸Å¤¤ÀÑÀãÌÌ¤Ë°ìµ¤¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¿·Àã¤ÎÁØ¤¬³ê¤êÍî¤Á¤ë
¡¦»þÂ®40¡Á80km
¡¦¼ÐÌÌ¤ÎÀÑÀãÁØ¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃÏÉ½ÌÌ¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤ë
¹ñÆ»¸òÄÌ¾Ê¤ÎHP¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀãÊø¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ½Ãû¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀãÊø¤ÎÍ½Ãû¤Ï?¡Û
¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë:¼ÐÌÌ¤ò¥Ü¡¼¥ë¾õ¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬¤³¤í¤³¤íÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë
¡¦¥¯¥é¥Ã¥¯:¼ÐÌÌ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤Î¤è¤¦¤ÊÎö¤±ÌÜ¤¬¸½¤ì¤ë
¡¦Àã¤·¤ï:¥·¥ï¾õ¤ÎÀãÌÏÍÍ¤¬¸½¤ì¤ë
¡ÖºÇ½é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡×²°º¬¤Ê¤É¤ÎÀÑÀã¤¬¼¡¡¹¤È¡Ä
Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤¬¡ÖÍîÀã¡×¤È¡Ö´§¿å¡×¤Ç¤¹¡£
Æî²ñÄÅÄ®´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¤¬2024Ç¯12·î25Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿ÍîÀã¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢²°º¬¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬°ìÉôÊ¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤ËÀã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Î»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¹¥ó¥É¥¹¥ó¤Ã¤Æ¡£¥É¥¹¥ó¥É¥¹¥ó¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥À¥À¥À¥À¥À¥À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï²°º¬¤«¤éÀã¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤¿ÌÚÈ¢¤¬²õ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹À¥½Ù µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
¡ÊÀã¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÀã¹ñ¤Î²°º¬¤ÏÀã¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÍîÀã¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Àã²¼¤í¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¹À¥ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
12Æü¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Àã¤¬´Ë¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê£¿ô¿Í¤ÇÀã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥é¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Àã¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó:
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã²ò¤±¤Ç¡Ö´§¿å¡×¤Î´í¸±¤â
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÍîÀã¤ò»£±Æ¤·¤¿Êý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖÍîÀã¤Ï²»¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¸©¤Î¶â»³Ä®ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤¬2·î9Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢²°º¬¤Î¾å¤«¤é¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²»¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È¶¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å ÍîÀã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤³¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ÈÍîÀã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö´§¿å¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯1·î10Æü¤Ë¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢Î®Àã¹Â¤ËÀã¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿å¤¬Æ»Ï©¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ´§¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤ÎÊ¿Åç´²¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö½üÀãºî¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë½µËö¡¦µÙÆü¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹À¥µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
Àã¤Ï¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10cm¤ÎÀã²ò¤±¤ÏÌó100mm¤ÎÂç±«¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£Àî¤âÁý¿å¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àã¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¹À¥½Ù¤µ¤ó
1989Ç¯°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ËÉºÒ»Î¡¦·ò¹¯µ¤¾Ý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÂæÉ÷¤ò¸¦µæ
¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½
¸ÞÎØ4Âç²ñ½Ð¾ì 4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
JOCÍý»ö µÜºê¸©½Ð¿È 3»ù¤ÎÉã
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
Êè,
¾åÅÄ,
Ë¡Í×,
¥Í¥¸,
Áòµ·