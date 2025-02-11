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SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MVÈ×
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2.Sailing -Music Video-
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4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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Music Video
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2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
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4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡§The NOVO
4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡§The Regency Ballroom
5·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÂæËÌ¡§Zepp New Taipei
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡§Samyan Mirtown Hall
6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥í¥ó¥É¥ó¡§O2 Forum Kentish Town
6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Ñ¥ê¡§Bataclan Theatre
6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡§Melkweg
6·î6Æü (¶â)¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡§Batschkapp
6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡§Webster Hall
6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡§Keswick Theatre
6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡§The Howard Theatre
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥·¥«¥´¡§Copernicus Center
6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¡§Hawaii Theatre
6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹á¹Á¡§²ñ¾ì¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡§Capitol Theatre
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https://befirst.tokyo/tour/worldtour2025/
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