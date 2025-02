【モデルプレス=2025/02/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」(毎週月曜22時〜)が10日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“はるな”こと村谷はるな(むらたに・はるな/18)と“たくや”こと林田拓也(はやしだ・たくや/18)が、モデルプレスのインタビューに応じ、シーズンをまたいで結ばれた現在のラブラブトークを繰り広げた。

◆「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」

◆「今日好き」たくはる、再会前からお互いを意識

◆「今日好き」はるながたくやへの思いを固めた瞬間

◆「今日好き」たくや、告白タイムは「緊張しまくり」

◆「今日好き」たくはる、成立後の近況

◆「今日好き」たくはる「大好き」お互いへの思い伝え合う

◆村谷はるな(むらたに・はるな/18)

◆林田拓也(はやしだ・たくや/18)

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛番組。今回は韓国のソウルが舞台となった。“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」グランプリのはるなとたくやは「冬休み編2024」からの継続メンバー。「冬休み編2024」ではたくやからはるなに告白するも、はるなが思いを決めきれず成立ならず。今回の「卒業編 2025 in ソウル」での再会では、会えない間に2人とも思いが高まったようでゆっくりと互いの思いが近づいていく。一途なたくやに対してはるなが“ゆうすけ”こと原屋裕介(高校3年)と2ショットに行くこともあったが、最後は互いへの思いを固め、はるなからたくやに告白。お互いへの思いを伝え合い、ハグでカップル成立となった。― 成立をおめでとうございます。継続メンバーとして参加するまではどんなことを考えていましたか?はるな:「冬休み編2024」では、気持ちに応えることができなかったのですが、終わった後の1ヶ月間で思い出を振り返っていくうちに、もう1回会いたいと思うようになったんです。そこから「卒業編 2025 in ソウル」で再会したときにすごく楽しくて、気持ちに気づきました。たくや:自分も1ヶ月間会えない中で、SNSのおすすめにはるなちゃんが出てきたこともありました。再会はすごく嬉しかったです。― 改めて、初めてお会いしたときの印象も聞きたいです。はるな:不思議そうで静かな人。でも話していくうちに意外な一面が見えて、もっと知っていったらいろいろ出てきそうだな…と不思議な部分に惹かれました。たくや:すごく綺麗で、大人っぽくて落ち着いていそうなイメージでした。― たくやさんがはるなさんの美しさを「宇宙の起源」と例えたことは話題ですね。たくや:広い景色を見ながらパッと出てきたというか…。気がついたら口に出ていました(笑)。― はるなさんからたくやさんへの思いが固まったのはどのタイミングでしたか?はるな:ずっと一途に思ってくれていたのもすごく大きかったですし、もともと「冬休み編2024」の最初はゆうすけくんに来てほしいと言っていたんですけど、その「卒業編 2025 in ソウル」の2日目の朝にゆうすけくんを誘って話したときに、やっぱりたくやくんへの気持ちの方が大きいなってことに気づきました。話し方も自分に合っていると思いますし、大切にしてくれそうだというのを前回の旅から気づけたことが大きかったです。― ゆうすけさんとはるなさんがデートしていたことを聞いたときはどうでしたか?たくや:本当にショックでした。辛くて心臓も痛くて…。― 告白は緊張しましたか?はるな:緊張したけど、それよりも「冬休み編2024」のときからずっと自分の気持ちを、1回も伝えていなかったので楽しみの方が大きかった。そんな気持ちをやっと正々堂々と伝えられることが嬉しかったです。たくや:緊張しまくりでした。すごく好きだったんですけど、「はるなちゃんが告白に来てる!」みたいな。初めて会ったときの感覚や気持ちが思い出されてすごく不思議な気持ちでした。でも、僕に気持ちが向いていることを伝えてくれていましたし、将来の話もしていたので不安はなかったです。― 連絡はどれぐらい取ってますか?はるな:電話は毎日してます。私が結構やらかすタイプなのですが(笑)、今日は○○をやっちゃった…とか一日の出来事を話しています。― 最近新たに知った、驚いた一面はありますか?はるな:すごく静かだし、あまり話さなさそうだと思っていたんですが、めちゃくちゃ愛情表現してくれるんですよ。電話中にもボケてくれるので意外でした(笑)。たくや:落ち着いてそうだったので、話すときにも変わらないのかな、と思っていましたが、はるちゃんも意外とデレデレ(笑)。― 思いを伝えることはどっちが多いですか?はるな:たくやくんです。たくや:(自分を指差す)はるな:なんなら今日も「大好き」と言ってくれました。「会いたいな」とかも言ってくれます。― お互いに直してほしいところはありますか?たくや:今のところは全然ないんです。もうやらかしがちというのは分かっているし(笑)、そこも受け入れると決めていたから、もう直してほしいとは思っていないです。そこもはるちゃんのいいところだと思ってます。はるな:本当にやらかすので、それを引っ張ってみてほしいです。バランスの取れた関係が理想です。― どういうところで相性の良さを感じますか?はるな:言葉にうまく表せないんですけど、2人で話しているときの雰囲気が全然気まずくないんです。感覚的な雰囲気が合っている感じがします。― 目の前にいますが、お互いに思いを伝え合ってください。たくや:大好きということ。これからも支え合って付き合っていきたいと思っています。はるな:いつも自分が辛いときに一番寄り添ってくれるので、すごく感謝しているし、毎日愛情表現してくれるので、心配なことも全然ありません。遠距離ですが、しっかり電話やLINEを続けてこの関係を続けていけたらなと思います。― ありがとうございました。(modelpress編集部)高校3年生/山口県/167cm/2006年5月7日「女子高生ミスコン2022」グランプリ高校3年生/宮崎県/172cm/2006年12月3日【Not Sponsored 記事】