女優の永野芽郁(25)が11日、自身のインスタグラムを更新。「Beauty of the year2025」発表会に参加し、オフショットを公開した。

永野は次世代の美を表現する存在として、初代「Beauty of the year」に選出され、「Beauty of the year2025。今年が第一回目!!うれしい!ありがとうございます!」と喜びをつづった。

黒い衣装で髪をアップスタイルにまとめた大人コーデを披露し、ハートを散りばめたネイルを強調した写真を投稿。ハッシュタグで「バレンタイン近いしチョコ色に」「たくさんのラブを散りばめて笑」「ドキッとする名前のaward」「Beautyを目指す一年にします」と加えた。

フォロワーからは「かわいすぎる」「ネイルまねしたい」「初代すごい」「オシャレ」「天使」などの声が寄せられた。