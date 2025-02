ABEMAの人気オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「卒業編2025 in ソウル」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったたくや(林田拓也)とはるな(村谷はるな)にインタビュー。お互いの第一印象や、お互いの好きなところ、これからの目標についてなどを教えてもらった。■冬休み編2024から一途に想い続けたたくや「好きが大きくなった」

――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてくださいたくや:大人っぽい。落ち着いている雰囲気がある。はるな:不思議な人だなあっていうのが第一印象。2日目の朝に2人きりで話したんですけど、知れば知るほどいろいろな一面が見られて、おもしろい人だなあと思いました。――前の旅から一緒とはいえ、短い期間ですが、明確に好きだなと確信した瞬間があれば教えてくださいはるな:卒業編の2日目の朝に、ほかの男の子が気になっていたので誘ったんですけど、その子と話した時にたくやくんへの気持ちがやっぱり強いなということに改めて気づいて…。あと、やっぱりずっと一途に想い続けてくれたので。――はるなちゃんがほかの男の子を誘った時、かなり落ち込んでいるように見えました。どんな感情でしたか?たくや:ショックでしたね…。冬休み編2024の時に来てほしいと言っていたゆうすけくんを誘ったので、しょうがないかなと思ってたんですけど、やっぱり誘われているのを見ると心が痛くなりました。――自分が誘われるかもという期待はあった?たくや:はい、ありました(笑)。はるな:そうなんや(笑)。たくや:また誘ってくれるのかな〜って思ったらゆうすけくんでした(笑)。――不安な気持ちになりました?たくや:不安というか、冬休み編2024の時に(はるなが)男子からモテモテだったので、「ゆうすけくんが好きになっちゃう…」って思ってました(笑)。――たくやくんがはるなちゃんを好きになった瞬間は?たくや:好きになった、というより好きが大きくなったっていう感じで。冬休み編2024の時に出会ってから一目惚れで、話すうちに好きが大きくなって、卒業編2025 in ソウルでまたさらに大きくなった。――卒業編2025 in ソウルではるなちゃんが登場した時はどう思いましたか?たくや:すごい興奮しましたね(笑)。はるな:言い方やばい(笑)!■2人の共通点は“ドジ”?はるなからたくやへお願い「支えて」――カップル成立できる自信はありましたか?はるな:前日の夜とか告白の朝にお互いの気持ちを伝え合っていて、「将来どんなことしたい?」とか話していたので、自信はありました。たくや:自分ができる限り気持ちを伝えられていたので、不安はあまりなかったです。――はるなちゃんの気持ちが「自分に向いているかも?」って思ったのはいつ?たくや:トッポギを一緒に食べた時。はるちゃんから「気になっている」と言ってくれたので、そこで「好きになってくれているのかな」って思いました。――相手の好きなところを改めて教えてください!はるな:付き合う前は静かな人っていうイメージだったのですが、付き合ってから毎日電話していて、すごいデレデレなんですよ(笑)。愛情表現もいっぱいしてくれるし、ボケる時もあってギャップだなって。たくや:雰囲気がすごい好き。大人な雰囲気。はるちゃんもギャップがすごいあって、甘える時はすごいかわいい。――たくやくんはどんなボケをするんですか(笑)?はるな:お笑いとかジブリとか。めっちゃおもしろいです(笑)。たくや:今やらないですよ(笑)?はるな:一発やっとく(笑)?たくや:恥ずかしいです…。――逆に直してほしいところはありますか?たくや:僕は今のところないです。はるな:最近気づいたんですけど、たくやくんって結構ドジなんですよ。何回も頭打つし、小指ぶつけたり、この前も「ベッドにカツサンド落とした」って言ってきたり(笑)。私も結構ドジなので、支えてほしい…かな(笑)?私のドジなところを…。たくや:受け入れるって決めているので!――最近キュンとした瞬間を教えてくださいたくや:この前デートに行った時に、はるちゃんの方から「大好き」って言ってくれました。はるな:きょうの朝起きた瞬間に電話かかってきて、切る前に「忘れてた、大好きだよ」って言ってくれたのがキュンとしました。■たくやの“パワーワード”さく裂!お互い尊敬&支え合えるカップル目指す――旅中でいちばん記憶に残っていることは何ですか?たくや:ソウルで一緒にトッポギを食べたこと。初めてのデートだったので。はるちゃんが初めて気持ちを伝えてくれたことが印象に残っています。はるな:私も同じで、韓国の制服を着た後にトッポギを食べたこと。自分からたくやくんにアピールする場面が冬休み編2024の朝以来だったので、そこから気持ちの変化がたくさんあって、ちゃんと言葉にして伝えることができました。――これから2人で行きたい場所は?はるな:1個決まっていて、制服ディズニー。あと2人とも映画が好きなので、ゆっくり家で映画を見たい。たくや:シンデレラ城で一緒に写真撮りたい。――放送を見ながら連絡取ることもありますか?たくや&はるな:はい!はるな:電話しながら放送を見ています(笑)。――放送を見て驚いたことはありますか?はるな:いちばん驚いたのは、冬休み編2024の“宇宙の起源を感じました”(笑)。あとは“やけ飲みプロテイン”!「なにこれ?どんなワード?」って思いました(笑)。たくや:卒業編2025 in ソウルの最初のインタビューで、僕に来てほしかったと言っていた時です。――放送でほかの男の子といるのを見て嫉妬は…?たくや:れおくんがはるちゃんに対して、「かっこいい」という言葉を言っていたので、「これ言えばよかったな」って思いました(笑)。――これからどういうカップルになりたいですか?はるな:お互い尊敬し合えるカップルになりたいです。たくや:お互い支え合って、つらいこととか一緒に乗り越えられるようなカップルになりたいです。――最後に視聴者へのメッセージをお願いしますたくや&はるな:たくはるカップルです!たくや:一途に悔いなし!!はるな:これから2人でたくさん思い出作っていくので、応援よろしくお願いします!たくや:お願いします!