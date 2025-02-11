¡ÚKIINA.¡¿É¹Àî¤¤è¤·¡Û¹õ£ØÀÄ¤Î¥¯¡¼¥ë·Ï¥³¡¼¥Ç¤Ç¶äºÂ¤Ë¹ßÎ×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¤ªÅ¹¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡×·Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÅê¹Æ
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶äºÂ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚKIINA.¡¿É¹Àî¤¤è¤·¡Û¹õ£ØÀÄ¤Î¥¯¡¼¥ë·Ï¥³¡¼¥Ç¤Ç¶äºÂ¤Ë¹ßÎ×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¤ªÅ¹¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡×·Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÅê¹Æ
KIINA.¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÌë¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Î¤ªÅ¹¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î¤¢¤ë¾®Ï©¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç»£±Æ¤·¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤â¹õ¤ÇÂ·¤¨¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¼ó¸µ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÇÛ¤·¤¿¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIINA.¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç½÷¾¤Î»þÂå¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ªÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹Àè¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ô¡¹¤Î¤ªÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉ÷¾ð¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤©¡¼¡£¡×¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¼ã½÷¾¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KIINA.¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤Õ¤°¤Ë¹¬¤»¤È´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ÎÌþ¤ä¤·¤ò´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û