「Let sleeping dogs lie.」の意味は？このフレーズ、サラっと使えるとかっこいい！

正解は「面倒になりそうなことはそっとしておく」でした!

日本語のことわざでいうと「触らぬ神に祟りなし」にあたります。

面倒なことやトラブルになりそうなものがあったときに、「そっとしておいたほうがいいよ」という意味で使うことができますよ。

A:「I think we should tell a truth to her.」

(彼女に真実を伝えるべきだと思うんだ。)

B:「I wouldn’t if I were you. It’s best to let sleeping dogs lie.」

(私があなたの立場だったら伝えないね。そっとしておくのが1番だよ)