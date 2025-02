Mrs. GREEN APPLEが、1月27日に出演し放送されたTBS系『CDTVライブ!ライブ!』の「ダーリン」を、オフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開した。その圧倒的な世界観と、鬼気迫るボーカル・パフォーマンスをぜひチェックしてみよう。なお、公開は3月11日17時59分までの4週間期間限定となる。

配信中※NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング1. ダーリン2. ダーリン ~18祭Ver.~ (Live)3. ダーリン Off Vocal4. ダーリン ~18祭Ver. Off Vocal~ (Live)5. ダーリン Instrumental

■デビュー10周年企画



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO10周年を記念して制作された新たなロゴを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定