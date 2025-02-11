Mrs. GREEN APPLE、『CDTVライブ!ライブ!』で放送された「ダーリン」をYouTubeで期間限定特別公開
Mrs. GREEN APPLEが、1月27日に出演し放送されたTBS系『CDTVライブ!ライブ!』の「ダーリン」を、オフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画
その圧倒的な世界観と、鬼気迫るボーカル・パフォーマンスをぜひチェックしてみよう。なお、公開は3月11日17時59分までの4週間期間限定となる。
デジタルシングル「ダーリン」には、同曲の“本質”、“コア”と言うべきオリジナルバージョンの「ダーリン」、そのオフボーカル・バージョン、 そして1000人の18歳世代との合唱が封じ込められた18祭バージョンとそのオフボーカル・バージョン、さらにインストゥルメンタルの全5曲が収録されている。
新曲「ダーリン」
※NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング
1. ダーリン
2. ダーリン ~18祭Ver.~ (Live)
3. ダーリン Off Vocal
4. ダーリン ~18祭Ver. Off Vocal~ (Live)
5. ダーリン Instrumental
▶Mrs. GREEN APPLE『ダーリン』| 18Fes | NHK
https://youtu.be/ZazKGMXc7iM
https://youtu.be/ZazKGMXc7iM
■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』
予約リンク：https://lnk.to/ZMTW_EC
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29071 \19,800 (tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29102 \19,250 (tax in)
◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
◯GOODS
・MIXトートバッグ
・トラベルポーチセット
・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)
・クリアカード(SNS風 / 10種)
・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)
・シュシュ
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20144 \6,600 (tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)
▼収録内容
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された＜ゼンジン未到＞シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。
Opening
CHEERS
VIP
ANTENNA
ロマンチシズム
ツキマシテハ
CONFLICT
青と夏
ライラック
橙
点描の唄
Blizzard
インフェルノ
私は最強
Loneliness
アポロドロス
L.P
ナハトムジーク
コロンブス
Magic
Dear
[Encore]
familie
lovin’
ダンスホール
愛情と矛先
[W Encore]
我逢人
ケセラセラ
●特典映像
Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)
楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
応援店：ステッカー(ライブ写真使用)
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram
◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト