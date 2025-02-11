■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』



2025年2月26日(水)発売予約リンク：https://lnk.to/ZMTW_EC【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】UPXH-29071 \19,800 (tax in)【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】UPBH-29102 \19,250 (tax in)◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)◯GOODS・MIXトートバッグ・トラベルポーチセット・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)・クリアカード(SNS風 / 10種)・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)・シュシュ【通常盤 (Blu-ray)】UPXH-20144 \6,600 (tax in)【通常盤 (2DVD)】UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)▼収録内容Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された＜ゼンジン未到＞シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。OpeningCHEERSVIPANTENNAロマンチシズムツキマシテハCONFLICT青と夏ライラック点描の唄Blizzardインフェルノ私は最強LonelinessアポロドロスL.PナハトムジークコロンブスMagicDear[Encore]familielovin’ダンスホール愛情と矛先[W Encore]我逢人ケセラセラ●特典映像Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”●チェーン別オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)・Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)・セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)応援店：ステッカー(ライブ写真使用)