山形市内の若手起業家が事業内容や成長戦略を競う山形市創業アワードの決勝大会がこのほど開かれました。決勝の5人が繰り広げた熱いプレゼン!グランプリに輝いたのは…。



この創業アワードは、起業についてのチャレンジを後押ししようと山形市が開いたものです。市内で会社を立ち上げてから10年以内の若手起業家が対象で、この日は書類審査を勝ち抜いた5人が決勝大会に臨みました。





このうち、日本酒の販売支援などを行っている齊藤俊洋さんは日本酒人気を高めるためのある事業をプレゼンしました。NIHONSHUKAI・齊藤俊洋さん「弊社からの提案は、酒蔵が公式Vチューバーで問題解決しませんかというお話です」Vチューバー動画「私は酒蔵の看板娘としておいしい日本酒を広める活動をしています」齊藤さんはすでに岩手県の酒蔵とタッグを組んでVチューバー事業を展開。今後は山形の酒蔵とも連携し日本酒人気を高めていきたいと訴えました。NIHONSHUKAI・齊藤俊洋さん「これから期待される成果として、日本酒のネット販売や酒蔵・Vチューバー同士の連携。山形の酒蔵がこれをやれば聖地巡礼で山形への来訪者が増えていきます」一方、企業のブランド強化支援やデザイン制作などを手掛ける三浦拳さんのプレゼンは…。Brand new day・三浦拳さん「私たちが始めたIP(知的財産)事業の中心がアイドルグループ『anew』です。山形在住のメンバーでオーディションを行い、メンバー募集から曲作り、 衣装作り、ミュージックビデオ作りまでをすべて社内で一貫して行っている弊社所属・直営のアイドルグループです」三浦さんは自社の強みであるデザイン制作や撮影技術を生かし、新たにアイドル事業を展開。8千億円といわれる「推し活」市場でライブやグッズ、広告など様々な収益が見込めると語りました。Brand new day・三浦拳さん「脱ローカルアイドルとして山形であえてあまり活動せずに東京や県外・海外のファンをつくる本格派として売り出しました。そして今年度からの事業化フェーズでは地元誘客や地域ブランディングでそれを逆輸入する形で事業を伸ばしていきたい」5人の熱いプレゼンが終了。果たして結果は…結果発表「山形市創業アワード2024最優秀賞は…ブランニューデイ株式会社の三浦拳さんです。おめでとうございます」最優秀賞に輝いたのはアイドル事業をプレゼンした三浦さんです。Brand new day・三浦拳さん「みなさんが本当にレベルの高いプレゼンをされていたのでどうなるかと思ったが、ほっとしてうれしかったです。ブランディングの力で地方の魅力を開放するというミッションがありますので、魅力ある山形の可能性をどんどん開放していきたい」また、審査員特別賞には酒蔵とVチューバーとのコラボ事業をプレゼンした齊藤さんが選ばれました。