¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡¡¾¯¤·ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¡È½ÌÀÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÉÏ·ì¤ÏÌÜâÁ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¡¢£²·î£±£±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡¡¾¯¤·ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¡È½ÌÀÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÉÏ·ì¤ÏÌÜâÁ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡¡¾¯¤·ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¡È½ÌÀÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¡Å´ºÞ¤È¤«¤ÎÌô¤ò°ßáñ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡¸ý¤«¤é¤ÎÀÝ¼è¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡¡¤È¸À¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
ÌÜâÁ¤Ë¤Ï·ë¹½¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡Ä¸ý¤«¤é²¿¤ò¿©¤Ù¤ÆÅ´Ê¬¤òÊä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È¡¡»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¡°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¹¡Ä¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥×¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¡Å´Ê¬ÀÝ¼è¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤âÍê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹♡¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅ´Ê¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Ï¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥ì¥Ð¡¼¤â·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡¡¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×°ÆÃæ¤Ç¤¹♡¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡ÖºÊ¤Ï¥Ñ¥»¥ê¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¡¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¡Ç»¤¤¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÏ·ì¤ÏÃÏÌ£¤ËÂÎ¤ÎÎÏ¤ä¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸ý¤«¤é¤ÎÅ´Ê¬ÀÝ¼è¤ÇÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹♡¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¸Ç¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¥Ü¡¼¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¡¸ý¤ÎÃæ¤ÇÂÃ±Õ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ä¤Ö¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¢ö¡×¡ÖÂ¿¾¯»Ä¤ë¤â¤Î¤ÏÃãÏÒ¾ø¤·¤ä¤È¤í¤í¤È¡¡°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð°û¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹♡¡×¡ÖÅ´Ê¬ÀÝ¼è¤Î¿©¤ÙÊªÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£°·î£±£°Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û