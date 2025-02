俳優の永野芽郁さんが、「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会 presented by NAILIE」に登場。永野さんは、美しさを表現する多様なスタイルや価値観を讃える「Beauty of the year」を受賞しました。



受賞理由として「内面から溢れる美しさ」「自然体ながら、洗練された個性」「モードなスタイルや華やかなファッションも自分らしく着こなすセンス」などが司会者に読み上げられると、永野さんは“面と向かって、ウソみたいにいっぱいの褒め言葉をもらって、笑いが止まらなくなってしまって。本当に思ってますか?”と、照れ笑い。司会者から“(褒め言葉が)足りないくらいです”と返されると、“たくさん褒めていただいて、この1年頑張れそうです。”と、喜んでいました。







永野さんは、今日の自身のネイルについて“バレンタインが近いので、チョコレート色のネイルに、ピンクゴールドのハートを散りばめて。”と、解説。司会者に“ネイルをみなさんに見せていただいてもいいですか?”と提案されると、“え〜、どうしよっかなぁ〜”とイタズラな笑みを浮かべ、結婚指輪を見せるようなスタイルでネイルを披露。“結婚発表みたい!。不思議な空気です〜。”と、つぶやいていました。









プライベートでの「オシャレ」については、“お洋服は、どのテイストも好き。”と語り出した永野さん。“家のクローゼットは「3、4人住んでるんじゃないか」っていうくらい色んな系統のお洋服がある。”と告白。“シンプルな服装が増えてきて、見た目というより自分自身が着て気持ちの良いものを選ぶことが増えた”と、最近の服装の変化も明かしてくれました。

また、“行事に合わせてファッションを楽しんでいる。”という永野さんは、迫るバレンタインの予定を聞かれると“仕事です(笑)”と、笑顔。“(チョコレートを)作ることはないんですけど、ちゃんとみなさんに差し入れは買っていこうと考えています。チョコレートとクッキーかなぁ”と、柔らかい表情で語ってくれました。









さらに、「オシャレに関して、気を使っていること」について、永野さんは“自分の気分がアガるものを選ぶこと”と、即答。“美容だと「毎日続けられることを、当たり前に続ける」っていうのは気をつけてやっています。”と続けると、“絶対に顔を洗って保湿して寝るっていうだけなんですけど。「毎日フェイスパックしなきゃいけない」とか考えていると、続かなくなったときが怖いので。”と、自身のポリシーを語りました。









そんな永野さん、“2025年は、2024年よりも、より充実してたくさん笑って過ごせる時間があったらいいな。それを作るために、自分自身で頑張れたら。”と今年の抱負を宣言。“本当に光栄な賞をいただけたので、今年1年は「Beauty of the year」として、とにかくキレイに過ごしたい”と、さっそく笑顔を見せていました。

