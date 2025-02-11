ÍÌ¾³ÊÆ®²È¡¢µÜÇ÷¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ä©Àï¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö10Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Ç¡ÖFight¡¡Box¡¡Fitness¡×¤ÎÂåÉ½¡¦Àî¿¬Ã£Ìé¡Ê46¡Ë¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê54¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¡¢ºÆÀ¸¿ô¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·ë¹½¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¡¼¥à¤Î¡È´íµ¡¡É¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢40ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¡ÖRISE¡¡VOA¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£50ºÐ¤Î¼ãÎÓ¸µ¼ù¡Ê¥È¥¤¥«¥ÄÆ»¾ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¤Ò¤¶½³¤ê¤ä¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥ó¥É¥Ö¥í¡¼¤â·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àî¿¬¤Ï¡ÖµÜÇ÷ÇîÇ·»áÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¤é¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤é¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡Ö10Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤éÂç³¢Æü¤Î³ÊÆ®µ»¤ËµÜÇ÷¤µ¤ó¤¬½Ð¤¿¤éÏÃÂêÀ¤È»ëÄ°Î¨¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤í¤¦¤Ê¡£½½Ç¯°ìÀÎÁ°¤«¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£