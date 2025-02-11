¡Ö¤Î¤Ü¤»´é¤¬¤¤¤¤¡×äªÈþÏÂ»Ò¡õÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢¿åÃå¤Ç¥µ¥¦¥ÊËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¡×
Â·¤¤¤Î¹õ¿åÃå¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤âÈäÏª
¡¡½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥µ¥¦¥ÊÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÙ»³Î¹with @cocoannne¡×¤È¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¥¢¥ó(37)¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤ä¤ª¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Î¤Ü¤»´é¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡äª¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¥º§Special 2014¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇËÜ³Ê½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡×(21Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£