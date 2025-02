Consumer Reportsはこのほど、「Hey Siri, Are You a Zombie? - Innovation at Consumer Reports」において、消費者の大部分はインターネット接続可能な製品の本当の寿命を知らないとして、注意を呼び掛けた。また、本当の製品寿命を理解していても、実際の期限を知るすべがないとして製造、販売企業に是正を促した。Hey Siri, Are You a Zombie? - Innovation at Consumer Reports