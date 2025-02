◆永野芽郁、ファッションの楽しみ方明かす

【モデルプレス=2025/02/11】女優の永野芽郁が11日、都内で開催された「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会」に、初代Beauty of the year受賞者として出席。ファッションや美容のこだわりを明かした。シックな黒のスタイリングや、ブラウンを基調としたネイルについて、永野は「バレンタインが近いので、チョコレート色のネイルに、ピンクゴールドのハートを散りばめて。バレンタインを意識しつつ、自分の好みの色を入れたのがポイントで。そのネイルが映えるように、いつもよりシックな綺麗な黒のドレスを着てみました。ジャケットも羽織って。Beauty of the yearらしい感じの」と笑顔。普段のファッションについては「お仕事の関係で、大体映像作品に入っていることが多いので。そうすると、ネイルは自分の好きなタイミングで好きなようにっていうのはなかなか難しいんですけど、自分の時間が持てるときは自分の好きなネイルにしてみたり。ファッションも基本的には自分の好きなように楽しんでいます」と語った。

◆永野芽郁、美容のこだわり明かす

好きなネイルや洋服については「お洋服はどのテイストも好きなので、自分の家のクローゼットは、3〜4人住んでいるんじゃないかみたいな、いろんな系統のお洋服があるんですけど、ネイルは割といつもはナチュラルなピンクベージュっぽいネイルをしていることが多いです」「プライベートの時間にもよるんですけど、2週間くらい時間があれば、好きなカラーにしてみたり。デザインしてみたりするんですけど、基本的にはピンクベージュで過ごしています」と明かした。美容やおしゃれで気をつけていることを質問されると、永野は「自分の気分が上がるものを選ぶことを、すごく大事にしていて。ファッションに関しては。美容だと、自分は割とめんどくさくなったり、仕事が長くて寝る時間を大事にしたい、取りたいって思うと、マメにいろんなことができるタイプじゃないので。毎日続けられることを、当たり前に毎日続けるっていうのは気をつけてやっていますね」と返答。「お仕事が終わってお家に帰って、絶対にちゃんと顔を洗って、保湿して寝るっていうだけなんですけど、そこに例えば、絶対に毎日フェイスパックしなきゃいけないとか、色々考えていると、続かなくなった時の方が怖いので。毎日できることを続けて、ちょっと余裕があるときには、特別なケアを取り入れるようにしています」と語った。好きなファッションに関して、永野は「年々、シンプルな服装が増えてきて。素材の良いものを着て。ニットだったら気持ちいいニットを着て。それだけで気分が上がるようなものを選ぶことが増えたので、見た目というよりは、自分自身が着て気持ちのいいものを選ぶことが増えた気がします」とコメント。お気に入りのカラーを問われると「今は茶色です。ネイルも茶色を選んだのは、もしかしたらそれもあるかもしれないんですけど、バレンタインって赤とかピンクのイメージがあるじゃないですか。それももちろんあるんですけど、チョコレート色を選びがちですね。この時期」と明かした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】