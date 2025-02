◆永野芽郁、受賞に喜び

【モデルプレス=2025/02/11】女優の永野芽郁が11日、都内で開催された「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会」に、初代Beauty of the year受賞者として出席。バレンタインデーの予定を明かした。時代の最先端を体現し、次世代の美の基準を提案する存在として、Beauty of the yearに選ばれた永野は、受賞時の数々の称賛の言葉を聞き終わると「光栄に思います。なんですけど、今面と向かって嘘みたいにいっぱいの誉め言葉をもらいすぎちゃって、ちょっと笑いが止まらなくなってしまったんですけど、本当に思ってくれてますか?」と照れ笑い。「沢山褒めていただいて、この1年頑張れそうです。ありがとうございます」と喜びを語った。

◆永野芽郁、バレンタインデーの予定明かす

「とにかく行事が大好きなので、行事に合わせてファッションも楽しんでいますね」という永野は、楽しみにしているイベントがあるか問われると、「直近だとバレンタインですかね」と返答。予定を問われると「仕事です(笑)」と答えつつ、「作ることはないんですけど、ちゃんと皆さんに差し入れはいっぱい買っていこうと考えています」「チョコレートとクッキーかなあ。甘いものがあまり得意じゃない方も中にはいらっしゃるので、クッキーだと割と食べやすいっていう方もいるから、いろんな人が食べれるように、いろんな種類を買っていこうかななんて考えています」と話していた。その後、2025年をどんな1年にしたいか聞かれると、あまり年始などに目標を定めるタイプではないとしたうえで「2024年よりも、2025年がより充実して、たくさん笑って過ごせる時間があったらいいなあ、それを作るために自分自身が頑張れたらいいなあと思っているので、きっと去年より今年がいい年になると思います」と話していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】