遊助が、デビュー16周年目の初日となる2025年3月12日に、15枚目のオリジナルフルアルバムとなる『遊便です。』をリリースすることを発表した。今回のアルバムは、その名の通り“郵便”にかけたタイトルとなっており、ソロデビューから16周年を迎え、これから先の未来に向けて様々なメッセージを込めた遊助からの手紙のような作品になっている。ジャケットデザインは、まさに遊助からの手紙が出される郵便ポストがイメージされており、アルバム収録楽曲の歌詞からキーワードになるものをデザインしたステッカーが貼られたようなデザインで、中身を開けるとまるで遊助からの手紙が送られてきたような封筒風のデザインが描かれている。

新録9曲を含む全11曲入りのアルバムとなっており、豪華4組のアーティストが遊turing(フィーチャリング)コラボしている。2024年9月にシングルとして発売したお笑い芸人ロバート・秋山竜次に加え、SPECサーガ完結篇『「SICK'S 恕乃抄」〜内閣情報調査室特務事項専従係事件簿〜』の主題歌や、フジテレビ系アニメ『カミエラビGOD.app”エンディングテーマを担当するシンガーソングライター・Alisaや、シンガーソングライターとしての活動に加えて様々なアーティストへのボーカルプロデュース・ディレクション等に参加している麦野結衣(Ywe)、遊助のバックDJを務めるDJ N.O.B.Bが参加する餓鬼レンジャーから、近年、楽曲提供でも活躍するポチョムキンが参加している。また完全生産限定盤には、2024年3月9日に横須賀・ソレイユの丘にて開催された遊助ソロ活動15周年を記念した1日限りのスペシャルライブ<祝>の映像が収録される。「全校集会」のミュージックビデオに出演した神奈川県立市ケ尾高等学校ダンス部や「ひまわり-応援花-」としてコラボした“美爆音”で知られる習志野高校吹奏楽部の学生も出演するなど、全22曲を収録している。YouTubeには現在ライブ映像のダイジェストが公開されているので、こちらもチェックして欲しい。

▲『遊便です。』完全生産限定盤ジャケット写真

▲レターセット

15thアルバム 『遊便です。』2025年3月12日(水)発売予約:https://Yusuke.lnk.to/15thAL[完全生産限定盤]CD+Blu-ray+レターセット / SRCL-13203〜13205 / ¥11,000(税込)[通常盤]CD only / SRCL-12965 / ¥SRCL-13206(税込)[CD収録内容]M1. オオカミ少年(作詞:遊助 作曲:津波幸平 編曲:津波幸平)M2. Ghost Fork 遊turing Alisa(作詞:遊助, Alisa 作曲:Masaki Fukuda, KAY(96savages) 編曲:KAY(96savages), Nicolas Gitter)M3. ROOKIE(作詞:遊助 作曲:浦島健太, ふるっぺ(ケラケラ) 編曲:ふるっぺ(ケラケラ))M4. ≠(作詞:遊助 作曲:浦島健太, 新Q 編曲:新Q)M5. ちなみに(作詞:遊助 作曲︓Cube Juice 編曲:Cube Juice)M6. 隣の芝生 遊turing ポチョムキン(作詞:遊助, ポチョムキン 作曲:篤志, 遊助 編曲:篤志)M7. 灯火(作詞:遊助 作曲:津波幸平 編曲:津波幸平)M8. メリーゴーランド 遊turing Ywe(作詞:遊助 作曲:Daisuke"D.I"Imai, Yui Mugino 編曲:Daisuke"D.I"Imai)M9. 夏の思い出〜海岸物語〜(作詞・作曲:田中亮/大塚亮二/吉田大蔵/河野健太 編曲:Carlos.K©2003 by TV ASAHI MUSIC CO., LTD. & TOY'S FACTORY MUSICM10. 歌えと言うならば(作詞:遊助 作曲:N.O.B.B, 遊助 編曲:N.O.B.B)M11. 十五夜 遊turing 秋山竜次(ロバート)(作詞:遊助 作曲︓浦島健太, 新Q 編曲:新Q)