ÆüËÜ¿Í4¿Í¹´Â«¤µ¤ì¥¿¥¤¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ø¥¿¥¤¤«¤éÉÔË¡¤Ë±Û¶¤«¡¡Ãæ¹ñ·Ïº¾µ½½¸ÃÄ¤Ë´ØÍ¿¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡º£¸åÆüËÜ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤Î¸«ÄÌ¤·
ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ø¥¿¥¤¤«¤éÉÔË¡¤Ë±Û¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÆüËÜ¿Í4¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤¬¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í4¿Í¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Ï20Âå¤«¤é40Âå¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î½Ð¿È¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌôÊª»ö·ï¤ÇÆüËÜ¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè·îËö¤Ë´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¥¿¥¤¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿4¿Í¤Ï¡¢À¾Éô¥¿¡¼¥¯¸©¤«¤é¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ø¤ÈÉÔË¡¤Ë±Û¶¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤Â¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·³»öÀ¯¸¢²¼¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÆâÀï¤Ë¤è¤ëº®Íð¤Ë¾è¤¸¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬¹ñ¶¼þÊÕ¤ÇµòÅÀ¤ò³ÈÂç¡£Â¿¿ô¤Î³°¹ñ¿Í¤òÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤ë¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤Åö¶É¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬ÈÈºáÁÈ¿¥Â¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£