AÁÈ¾º³Ê¤«¤éÂ¨¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¼ÅÄ¸°ì¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÎÏÅê¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×BÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼ÅÄ¸°ìÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬BÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤È°ã¤¦Ãæ¤ÇÈ¿¾ÊÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇºòÇ¯12·î¤ËDeNA¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¾åÃãÃ«Âç²Ï¤¬±¦Éª°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ë¹çÎ®¡£BÁÈ¤À¤Ã¤¿Â¼ÅÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆAÁÈ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Â¨Æü¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô8¿Í¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢ÀîÂ¼Í§ÅÍ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢1°ÂÂÇ1»°¿¶1»Íµå¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤«¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤â¡ÊÂÇ¼Ô¤¬¡Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï142¡¢3¥¥í¡£º£µ¨¤Ï145¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢º¸µÓ¤ÎÆ§¤ß½Ð¤·Êý¤Ê¤É²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï144¥¥í¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê»Ø¤Ë¡Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤é¤¨¤¿¤é¡ÊµåÂ®¤Ï¡Ë½Ð¤ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÀÂç¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î1»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç»³Î¿¡¢´ä°æ½Ó²ð¡¢ß·ÌøÎ¼ÂÀÏº¡Ê¸½°éÀ®¡Ë¤é2024Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÂ´¡¢¼Ò²ñ¿ÍÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¼ÅÄ¤ÏÍ£°ì¡¢1·³¤Ç¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ë¡Ø²¿¤ÇBÁÈ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢1·³¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Æ±´ü¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¹¤Ìç¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤òÁè¤¦Î©¾ì¤À¡£¡ÖA¡ÊÁÈ¡Ë¤ËÍè¤¿¤«¤é¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¡Ê³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ë¡ËÏ³¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë