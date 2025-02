女優の永野芽郁(25)が11日、都内で行われた「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会 presented by NAILIE」に出席。今年の目標を語った。

永野は黒でまとめた大人っぽいシックな装いで登場。初代受賞者として「光栄な賞をいただけたと思います。ありがとうございます」と感謝を伝えた。

「行事が大好きなので、行事に合わせてファッションも楽しんでいる」。この日も「バレンタインを意識しつつ、自分の好きな色を使った」ネイルをアピール。「今年、イベントごとに対しても、色を合わせながらオシャレを楽しみたいと思います」と心躍らせた。

今年の目標については「あんまり年始めだったりとか、年末とかに次の年の目標とか決めないタイプ」と自己分析も、「2024年よりも2025年がより充実して、たくさん笑って過ごせる時間があったらいいな」と満面の笑み。

明るく楽しく過ごすために「自分自身が頑張れたらいいなと思っている」と気を引き締め、「きっと去年より今年がいい年になると思います」と宣言した。

「ネイリスト総合部門」「NEXTネイリスト部門」「デザイン部門」の3部門において、同アプリユーザーが選ぶ“人気デザイン”と“ネイリスト”が決定。今年から、時代の最先端を体現し、次世代の美の基準を提案する存在を選出する「Beauty of the year2025」も開催された。