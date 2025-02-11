¸¤¤¬Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÆ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÍýÍ³6¤Ä¡¡¤É¤ó¤Ê¿´Íý¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©ÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤¬Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÆ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÍýÍ³6¤Ä
¸¤¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥íー¥×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ê²ó¤¹¹ÔÆ°¤Ï¿Í´Ö¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¤¤¬Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÆ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÍýÍ³¤ò6¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á
¸¤¤ÏÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÈ¯»¶¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤éÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢·ã¤·¤¯Æ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¶Êâ»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤Åö¤¿¤ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²þÁ±¤Ë¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.»õ¤¬áÚ¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»õ¤¬À¸¤¨»Ï¤á¤Î»Ò¸¤¤Ï¡¢¤à¤ºáÚ¤µ¤«¤éÊª¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤â¡¢»õ¤ÎáÚ¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤¬¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ëÊª¤Ï¡¢¸í°û¸í¿©¤¬¤Ê¤¯¸ý¤Ë¹ç¤¦¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
3.Í·¤Ó¤Î±äÄ¹
ÍýÍ³¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤È»æ°ì½Å¤Îº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Ç¸¤¤ÏÊª¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
²È¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ê¡¢´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙ¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤äÊª¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾²¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë²ø²æ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
4.¼íÎÄËÜÇ½¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á
¸¤¤ÏÊª¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤ë¼íÎÄËÜÇ½¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò³ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤Æ»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬Êª¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤êÓ¹¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸¤¤âµ¤»ý¤Á¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5.»ô¤¤¼ç¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¯¤¿¤á
Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¿¶¤ê²ó¤·¤¿½ê¤ò»ô¤¤¼ç¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°¦¸¤¤Î¥¢¥Ôー¥ë¹ÔÆ°¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¤¢¤¨¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¸¤¤Ï¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
6.ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
¸¤¤¬Æ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÍýÍ³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤ê¸«¤»¤ë»þ¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃæ¼ª±ê¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ²÷´¶¤ä¤«¤æ¤ß¤«¤éÆ¬¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ°Äí¾ã³²¡×¤ä¡ÖÇ¾¼ðáç¡×¡¢¡ÖÇ¾±ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ¬¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¼ó¤ò·¹¤²¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤·¤°¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá´ü¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ä¼ó¤ò·¹¤±¤ëÊý¸þ¡¢Æ·¹¦¤Î³«¤¤äÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¿Ç»¡¤ÎºÝ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬Êª¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¿¶¤ê²ó¤¹¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤äÊª¤Î¸í°û¸í¿©¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢ÁáµÞ¤Ë¼õ¿Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)