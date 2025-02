俳優の永野芽郁が11日、都内で行われた『NAILIE AWARD 2024 授賞式』&『Beauty of the year 2025発表会』に参加した。その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」に選出され、おしゃれに関するトークを展開した。プライベートでは「お洋服はどのテイストも好きなのでクローゼットは3、4人住んでるじゃないかみたいないろんな系統のお洋服がある。ネイルはピンクベージュのようなネイルをすることが多いです。2週間くらい時間があれば好きなカラーやデザインにしますが基本的にはピンクベージュ」と紹介。この日はバレンタインを意識したというチョコレート色のネイルを披露した。

美容の秘けつは「毎日続けられることを当たり前に毎日続ける」とし、「おうちに帰ってちゃんと顔を洗って保湿して寝るだけなんですけど、絶対に毎日フェイスパックしないととか考えていると続けられなくなったときに怖いので、できることを続けて余裕があるときに特別なケアをするようにしています」とルーティンを明かす。今一番好きなおしゃれは「年々、シンプルな服装が増えてきて。ニットなら気持ち良いニットを来たり。見た目より自分自身が気持ち良いがものを着ることが増えた気がします」と大人モード。今お気に入りのかカラーは“茶色”だそうで「バレンタインの季節はチョコレート色を選びがち。(ネイルは)潜在的にやっちゃってるかも」と笑顔を見せた。今年どんな「あまり年末に次の年の目標とかを決めないタイプ。2024年よりも2025年が、より充実してたくさん笑って過ごせる時間があったらいいな。それをつくるために頑張れたらいいな。きっと去年が今年がいい年になると思います」と前向きに明かした。多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰するNAILIEAWARD2024授賞式も同時開催。「ネイリスト総合部門」「NEXTネイリスト部門」「デザイン部門」がそれぞれ発表された。