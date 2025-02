女優の永野芽郁(25)が11日、都内で行われた「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会 presented by NAILIE」に出席。バレンタインの予定を語った。

永野は黒でまとめた大人っぽいシックな装いで登場「光栄な賞頂けたと思います。ありがとうございます」と感謝した。

「行事が大好きなので、行事に合わせてファッションも楽しんでいる」という永野。バレンタインを間近に控え「バレンタインを意識しつつ、自分の好きな色を使った」と顔の近くに右手を持っていき笑顔で、この日のネイルをアピールした。

バレンタイン当日の予定は「仕事です」と笑顔。現場のスタッフには、チョコやクッキーの差し入れを計画中で「甘い物が得意じゃない方も中にはいらっしゃると思うので、クッキーだと食べやすいという方もいるから。いろんな人が食べられるようにいろいろな種類を買っていこうかな」と気配りが光った。

首都圏を中心に全国のネイリスト3万人以上が活用しているSNS型予約アプリ「NAILIE」。

「ネイリスト総合部門」「NEXTネイリスト部門」「デザイン部門」の3部門において、同アプリユーザーが選ぶ“人気デザイン”と“ネイリスト”が決定。今年から、時代の最先端を体現し、次世代の美の基準を提案する存在を選出する「Beauty of the year2025」も開催された。