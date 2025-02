ルームウェアブランド「SNIDEL HOME(以下、スナイデル ホーム)」がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした商品を、2月14日(金)より全国店舗で発売する。12日(水)からはオンラインストアで先行発売も行われ、オンライン限定カラーも登場する。

「スナイデル ホーム」と「ハローキティ」とのコラボ商品が、2月12日よりオンラインストアで発売、2月14日より全国店舗で発売

2024年に50周年を迎えたハローキティとの初めてのコラボが実現。ライトブルーのカラーをメインにオリジナルデザインが多数ラインアップされている。





「【HELLO KITTY】ニットカーディガン」(9900円)

「【HELLO KITTY】ニットショートパンツ」(6380円)

「【HELLO KITTY】ニットカーディガン」(9900円)

ゆったりしたサイズ感の「ニットカーディガン」(3色、各9900円)は、りんごやリボン、タイニーチャムなどをかたどったボタンをあしらい、胸元のハローキティはリボンの部分が光沢のあるサテン生地になっている。

りんごを持ったり、泡風呂に入ったり、お座りポーズをしたりと表情豊かなハローキティが描かれた「ニットプルオーバー」(3色、各9240円)や、サイドのラインジャガードがスポーティな「ニットショートパンツ」(3色、各6380円)も登場する。

「【HELLO KITTY】ニットプルオーバー」(9240円)

「【HELLO KITTY】ニットショートパンツ」(6380円)

定番の「総柄開襟シャツ」(8580円)は、ハローキティの顔を総柄にした赤、ギンガムチェックにバスタイムを楽しむハローキティの柄を散りばめたピンク、飛行機で空を飛ぶハローキティが描かれた3種類がある。同シリーズの「総柄ショートパンツ」(6930円)、ストレートシルエットの「総柄ロングパンツ」(8580円)と合わせることができる。

「【HELLO KITTY】総柄開襟シャツ」(8580円)

「【HELLO KITTY】総柄ロングパンツ」

「【HELLO KITTY】総柄開襟シャツ」(8580円)

「【HELLO KITTY】総柄ショートパンツ」(6930円)

ウインクや笑顔など、いろんな表情をしたハローキティの顔をプリントした「スウェットプルオーバー」(3色、各7920円)は、袖ぐりを大きくとったルーズなシルエットで、背中には大きなプリントロゴが入っている。

「【HELLO KITTY】スウェットプルオーバー」(7920円)

「【HELLO KITTY】ヘンリーネックセットアップ」(1万2100円)

柔らかなリブカットソーの肌触りの「ヘンリーネックセットアップ」(2色、各1万2100円)は、トップスの胸元や袖口、ショートパンツの裾やポケットに、ハローキティやロゴの刺繍が入っている。

ハローキティの3種類の絵柄を大きくジャガード編みした「ニットブランケット」(3色、各7920円)は、ガーリーなフリル付き。サガラ刺繍でハローキティをあしらった「ニットソックス」(3色、各3960円)は、丈が長めのためルーズソックス風に着用できる。

「【HELLO KITTY】ニットブランケット」(7920円)

「【HELLO KITTY】ニットソックス」(3960円)

内ポケット付きの「バニティポーチ」(3色、各5940円)は、ドット入りチュールの持ち手で、フロントにハローキティの顔が刺繍してある。「フリルバッグ」(3色、各8250円)は、たくさんのリボンをあしらったキャンバス素材で、内ポケット付きのバッグは中に500mlペットボトルも入る。

「【HELLO KITTY】バニティポーチ」(5940円)

「【HELLO KITTY】フリルバッグ」(8250円)

ラインストーンでハローキティの顔とりんごを表現した「ヘアクリップ」(5720円)、「アセチヘアバンズ」(4620円)、大粒パールのストラップを付けた「ニットぬいぐるみチャーム」(6600円)、同コラボだけのダブルネーム刺繍入りの「ルームシューズ」(6380円)もラインアップされる。

「【HELLO KITTY】ヘアクリップ」(5720円)

「【HELLO KITTY】アセチヘアバンズ」(4620円)

「【HELLO KITTY】ニットぬいぐるみチャーム」(6600円)

「【HELLO KITTY】ルームシューズ」(6380円)

WEB限定カラーで、ネイビーの「ニットカーディガン」(9900円)、「ニットプルオーバー」(9240円)、「ニットショートパンツ」(6380円)、「ニットブランケット」(7920円)もお目見えする。

「【HELLO KITTY】ニットカーディガン」(9900円)

「【HELLO KITTY】ニットカーディガン」(9900円)

「【HELLO KITTY】ニットプルオーバー」(9240円)、「【HELLO KITTY】ニットショートパンツ」(6380円)

「【HELLO KITTY】ニットブランケット」(7920円)

同商品は、オンラインストア(スナイデル ホーム、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天)で、2月12日(水)正午12時から先行発売。スナイデル ホーム全国店舗では2月14日(金)から発売する。なお、価格は全て税込み。



(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L654789