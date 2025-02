俳優の永野芽郁が11日、都内で行われた『NAILIE AWARD 2024 授賞式』&『Beauty of the year 2025発表会』に参加した。その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」に選出された。多くのユーザーから支持を集めたネイリストを表彰する『NAILIE AWARD 2024 授賞式』では、「ネイリスト総合部門」「NEXTネイリスト部門」「デザイン部門」がそれぞれ発表された。

「唯一無二の魅力と内面からあふれる美しさ」「どんなシーンでも飾らずモードなスタイルや華やかなファッションを着こなす」などの受賞理由が述べられている最中から永野は口元を抑えて笑いをこらえきれず…。永野はトロフィーを受け取ると「とても光栄に思います…。なんですけど面と向かってウソみたいにいっぱいの褒め言葉をもらいすぎちゃって笑いが止まらなくなっちゃいました」と反省。「本当に思ってますか?(笑)たくさん褒めてもらえてこの1年頑張れそうです」と喜んだ。この日はチョコレート色にハートを意識したネイル、黒のシックなジャケットスタイルで登場。爪を見せながらの撮影タイムでは「結婚したみたい。不思議な感じですね…ふふふ」と照れくさそうだった。