¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¥É¥ó¥Ìò¡¦¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¿§±ôÉ®¡Ù¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¿§±ôÉ®²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÍü±û¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¥¹°áÁõ¤Ë¶»¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ç¤é¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÎëÌÚÍü±û¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡ÖÎëÌÚÍü±û¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡ÖÍü±û¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÍü±û¤Á¤ã¤ó¤Î³¨¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ï ¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤é²Ä°¦¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖWoman¡×¤Ë½Ð±é¡£14Ç¯¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¥É¥ó¥¤³¤ÈÅÏÊÕ¿¿´õÌò¤Ç °²ÅÄ°¦ºÚ¤È¶¦±é¡£Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£16Ç¯¤Ë¤Ïavex¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤«¤¢¤«¤¢¥«¥é¥¹¤Î´ª»°Ïº/Dance¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£