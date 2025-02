女優の永野芽郁(25)が11日、都内で行われた「NAILIE AWARD 2024授賞式 & Beauty of the year 2025発表会 presented by NAILIE」に出席。次世代の美を表現する存在として、初代「Beauty of the year」に選出された喜びを語った。

永野は黒でまとめた大人っぽいシックな装いで登場。MCから受賞理由が読み上げられると、顔を手で覆いながら照れ笑い。「光栄な賞を頂けたと思います。ありがとうございます」と感謝し、面と向かって、嘘みたいに褒め言葉をもらえて笑いが止まらなくなってしまって…。1年間頑張れそうです」と喜びを伝えた。

バレンタイン間近ということで、この日のネイルは「チョコレート色にピンクゴールドのハートをちりばめて、バレンタインを意識しつつ、自分の好みの色を取り入れているのがポイント」と永野。記念撮影を求められると、右手を顔の横に持っていき「これ、結婚発表みたいじゃないですか」と冗談を交え、場を和ませた。

ファッションや美容では「自分の気分が上がるものを選ぶようにしている」こだわりがあるという。いろいろな事を同時にするタイプではないため「当たり前のことを毎日続けることをきをつけている。顔を洗って保湿して寝るとか」と語った。

首都圏を中心に全国のネイリスト3万人以上が活用しているSNS型予約アプリ「NAILIE」。

「ネイリスト総合部門」「NEXTネイリスト部門」「デザイン部門」の3部門において、同アプリユーザーが選ぶ“人気デザイン”と“ネイリスト”が決定。今年から、時代の最先端を体現し、次世代の美の基準を提案する存在を選出する「Beauty of the year2025」も開催された。