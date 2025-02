WOWOWは、5月に『A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI and Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band』(※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)を放送・配信する。ジェフ・ベック(上段)と下段左から布袋寅泰、Char、松本孝弘 PHOTO: CREDIT-Matt Salacuse (c) Warner Music Group

エリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに"世界三大ギタリスト"と称され、多くのロックファンはもちろんアーティストにも多大な影響を与えているジェフ・ベック。2023年1月の急逝以降もその功績を称える声は止まらず、とりわけ日本では独自の企画でベストアルバムが発売されるなど、時代を越えて人気だ。そんな彼の功績を称えるべく、Charと布袋寅泰、松本孝弘が集結し、ジェフ・ベックのオリジナルバンドとともに一夜限りのトリビュートライブを実施。2月11日に東京・有明アリーナで開催された公演も模様を、WOWOWで放送・配信する。なお、ジェフ・ベックのバンドメンバーは、ロンダ・スミス(b)、アニカ・ニールズ(ds)、ジミー・ホール(vo)、ゲイリー・ハズバンド(kbd)が出演。Char、布袋寅泰、松本孝弘という誰もが知る日本を代表するギタリスト3人とともに、ジェフ・ベックの代表曲を彼への想いとともに演奏する。【編集部MEMO】ジェフ・ベックは、1965年8月18日生まれ、2023年1月10日没。イギリス出身。エリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに"世界三大ギタリスト"と呼ばれる世界的なギタリスト。セッションギタリストとしてキャリアをスタートさせ、エリック・クラプトン脱退後のヤードバーズに参加して一躍シーンに浮上。卓越したテクニックと表現力でロック界に一大センセーションを巻き起こす。ヤードバーズ脱退後は自らリーダーを務めたジェフ・ベック・グループやソロ名義などで活躍。亡くなった現在もロックファンのみならず音楽業界に多大な影響を与え続けている。