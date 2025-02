現地時間の2025年2月10日(月)、イーロン・マスク氏率いる投資家グループが、AI企業のOpenAIに対して974億ドル(14兆8000億円)での買収を提案したことを発表しました。一方、OpenAIのサム・アルトマンCEOはマスク氏の買収提案を拒否し、逆にTwitter(現X)を97億4000万ドル(1兆4800億円)で買収することを提案しています。Exclusive | Elon Musk-Led Group Makes $97.4 Billion Bid for Control of OpenAI - WSJ

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want— Sam Altman (@sama) February 10, 2025

マスク氏は2015年12月に非営利のAI研究機関として「OpenAI」を共同設立しました。ロボットの悪用を防ぐ人工知能の非営利研究組織「OpenAI」がIT業界の著名な起業家や投資家らによって設立される - GIGAZINEBy Hersson Piratoba2018年初頭、OpenAIの取締役を務めていたマスク氏はアルトマンCEOに対して「AI開発分野でOpenAIはGoogleよりも致命的な遅れを取っています」と報告。その解決策として、マスク氏によるOpenAIの買収と自身がOpenAIを直接管理・運営することを提案しました。アルトマンCEOらOpenAIの幹部はマスク氏の提案を拒否したため、マスク氏は最終的にOpenAIの取締役を辞任しています。イーロン・マスクがChatGPT開発元のOpenAIを2018年に買収しようとしていたことが発覚 - GIGAZINEその後、OpenAIは2019年に営利企業に移行。2023年にはチャットAIのChatGPTをリリースし、世間に広く知られる存在となりました。さらに、OpenAIは2023年1月にMicrosoftとの長期パートナーシップを締結し、数十億ドル(数千億円)もの投資を受けるに至っています。MicrosoftがOpenAIに対し数千億円規模の出資を行い長期的なパートナーシップを締結したことを発表 - GIGAZINEマスク氏はOpenAIが当初は非営利組織であったのに、いつの間にか営利企業に移行していることに対して不満を表明しており、過去には「私が1億ドル(約150億円)を寄付した非営利団体が、なぜか時価総額300億ドル(約4兆5000億円)の営利団体になってしまったいきさつが、いまだによく分かりません。もしこれが合法なら、なぜみんなそうしないのでしょう?」と同組織を非難しました。さらに、2024年2月末にはOpenAIを訴えています。2024年10月にはOpenAIの営利企業化の差し止めを裁判所に求めました。イーロン・マスクがChatGPTの開発元OpenAIを訴える、「Microsoftの事実上の子会社」と主張 - GIGAZINE新たに、2025年2月10日にマスク氏が率いる投資家グループが、OpenAIを管理する非営利法人を974億ドルで買収することを提案したと発表しました。海外メディアのロイターは、「これはマスク氏によるOpenAIの営利企業への移行を阻止しようとする試みの新たな一手となるでしょう」と報じています。マスク氏ら投資家グループによるOpenAIに対する買収提案が報じられた後、OpenAIのアルトマンCEOは自身のXアカウントで「いいえ、結構です。もしよろしければ、Twitterを97億4000万ドルで買収します」と投稿しました。なお、マスク氏は2022年10月にTwitterを440億ドル(約6兆6900億円)で買収しています。The Informationの報道によると、アルトマンCEOはOpenAIの従業員向けに「マスク氏による想定される買収提案」には関心がないことを明確に伝えることを計画しているそうです。