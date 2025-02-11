¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Ê¤É½é»²²Ã13¥«¹ñ1100¿Í½Ð¾ì¡¡µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡À¤³¦¾¯Ç¯ÁêËÐÂç²ñ¡ÖÂè15²óÇòË²ÇÕ¡×¡ÊÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦SANKYO¡Ë¤Ï11Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½é»²²Ã¤Î¥¥ë¥®¥¹¤Ê¤É13¥«¹ñ¤äÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤ÁÌó1100¿Í¤¬½Ð¾ì¡£ÁêËÐ¶µ¼¼¤Ç¤ÏµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡Ë¤¬¼«¤é¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¹¤êÂ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ÎËëÆâ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡¢ÂºÉÙ»Î¡¢ÇìºùË²¤¬ÅÚÉ¶¤Ç»Ò¶¡¤òÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡ÖÁ´Ãæ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡£º£¸å¤âÇòË²ÇÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ë¤â¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ÆÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ»¤ä¤Ö¤Ä¤«¤ê¤È¤«¤â¶¯¤¯¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£