¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡ÖµÕ¿Í¼ïº¹ÊÌ¡×¤ÈÊªµÄ
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Æ£Ì¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÖÂè£µ£¹²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¡£¤½¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Çò¿ÍÁØ¤Î°ìÉô¤«¤é¡ÖµÕ¿Í¼ïº¹ÊÌ¡×¤À¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñÌ±¤Î£³Ê¬¤Î£²¤¬»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆ±¹ñºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡¢ËèÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ìó£±£µÊ¬¤Î¥·¥ç¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Àè½µ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç£µ´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥Ã¥×³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥é¥Þ¡¼¤¬¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¤Ï¤Þ¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥µ¥à¡×¤ËÊ±¤·¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦£Ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¶¸¸À²ó¤·¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¥é¥Þ¡¼¤ò¾Ò²ð¡£¿·¶Ê¡Ö¥ï¥Ã¥¯¥É¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥ß¥å¥é¥ë¥º¡×¤ä¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¹¥¯¥¢¥Ö¥ë¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¡×¤ò¿ô½½¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Î¥»¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ä£Ò¡õ£Â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥·¥¶¤âà¥«¥á¥ª½Ð±éá¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¤¹¤ëÃæ¡¢ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê±é½Ð¤Î°Õ¿Þ¤Ç¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¹õ¿Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥Í¡¼¥à¡Ö£Ô£è£å¡¡£×£ï£í£á£î¡×¤È¤¤¤¦£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Î£±£°£°°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹õ¿Í¡ª¡¡Çò¿Í¤Ï£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·Çò¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬µÕ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¡£°ìÂÎ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å»á¤Ï¡¢£Ø¤Ç¡Ö²áµîºÇÄã¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¤è¤¯£Î£Æ£Ì¤Ï¡¢´Ñ½°¤Î£¹³ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢³èµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤À¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤¬£±£°Æü¡¢¤¿¤ÆÂ³¤±¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£Ø¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¹ç·×£±£°Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹õ¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏàµÕ¿Í¼ïº¹ÊÌá¡×¤Ê¤É¤È¡¢£Ø¤Ç¤ÏÇò¿ÍÁØ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£