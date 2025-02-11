¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¡¦½¬¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡¥¤¥é¥ó¤È¤Ï³Ë³«È¯¤á¤°¤ê¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤Ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÈà¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤¬¡ÖÇ¯´Ö1Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¤è¤¦¤ËÂç¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¤¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù±ç¤äµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¥¤¥é¥ó¤òÇú·â¤¹¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢¼è°ú¤¤ò¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö³Ë³«È¯¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Çú·â¤«½ñÌÌ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤«¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼è°ú¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¡ÖºÇÂç¸Â¤Î°µÎÏ¡×¤ò¤«¤±¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÊ¿ÏÂÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÈË±É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê³Ë¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£