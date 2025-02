あのKPOPアイドルも注目のブランド「VANDY THE PINK」とX-girlがコラボ！キャッチーなロゴに注目だよ

レディースストリートウェアブランド「 X-girl(エックスガール) 」から、デザイナー・Junghoon Son氏が手がけるブランド「VANDY THE PINK(ヴァンディー・ザ・ピンク)」とのコラボレーションコレクションが登場。2月14日(金)の全国発売に先駆け、現在先行予約を受付中です。今回のコラボのためにデザインされた、特別なアートワークやコラボロゴにご注目!X-girlとVANDY THE PINKがついにコラボ!

VANDY THE PINKは、韓国出身でヴァージニアを拠点に活動するデザイナー・Junghoon Son氏のユニークな経験や思い出を反映した、遊び心あふれるデザインが特徴のブランド。個性的かつ大胆なフットウェアやアパレルがラインナップしており、ストリートウェアシーンにおいて確固たる存在感を放っているのだとか。Jay Parkや、最近NewJeansから改名した「NJZ」といった世界的に有名なアーティストからの支持を受けているほか、香港のマクドナルドやイギリスのシューズブランド「Clarks」など、名だたるブランドともコラボを実施。過去にはXLARGEともコラボしており、今回ついにX-girlとの初コレクションが登場します。今回のコラボコレクションでは、Junghoon Son氏が特別にデザインしたコラボロゴやアートワークを落とし込んだ、Tシャツやアウターなど全6型がラインナップ。世界中に熱心なファンを持ち、国内では流通が限られる入手困難なブランドとしても注目されている「VANDY THE PINK」。そんなブランドとの貴重なコレクションは見逃し厳禁ですよ。コーデのサマになる、主役級のトップスがずらりコラボTシャツを着た女の子のイラストと、目を惹くカラーリングのロゴをプリントした「X-girl × VANDY THE PINK S/S TEE」(税込6050円)。ホワイトとブラックの2色展開でそれぞれ配色が異なり、違った雰囲気を楽しめます。また、S・M・L・XLの4サイズ展開なので身長問わず着ることができ、LやXLサイズはメンズでも着用しやすいサイズ感ですよ。VANDY THE PINKのアートワークをプリントした「X-girl × VANDY THE PINK RAGLAN L/S BABY TEE」(税込7150円)は、ポップなカラーリングで描かれたロゴが目を惹きますね。ラグランの配色が、鮮やかなグラフィックをさらに引き立たせているのがポイント。ボディはコンパクトなシルエットで、ストリートやトレンドのY2Kスタイルのコーディネートにぴったりですよ。着回しのきくベーシックなシルエットの「X-girl × VANDY THE PINK SWEAT HOODIE」(税込1万4300円)は、裏毛のスウェット素材で、ロングシーズン活躍するのがうれしいですね。正面にはVANDY THE PINKのロゴグラフィックが、背面には、フラワーを詰め込んだカートのアートワークと、X-girlロゴが大きくプリントされています。グレーとブラックの2色展開で、それぞれ異なるカラーリングもポイントですよ。これ1枚でサマになる、存在感抜群のアイテムをぜひ着てみて。「X-girl × VANDY THE PINK REVERSIBLE SUKAJAN」(税込2万2000円)は、リバーシブル仕様で幅広いスタイリングを楽しめる一着。片面は、X-girlのFACEロゴとVANDY THE PINKのブランドロゴが刺繍でほどこされた、シックなブラックベースに。リバーシブル面は、鮮やかなカラーのコラボロゴ刺繍が印象的な、ラグラン配色デザインです。ところどころにあるフラワーグラフィックのデザインが、とってもかわいらしいですね。首元・袖・裾のラインデザインは、リバーシブルで異なる配色なのがポイント。ロンT・パーカー・スカジャンは、SとMの2サイズ展開です。バッグや帽子もポップでかわいくしちゃお「X-girl × VANDY THE PINK TRUCKER CAP」(税込5500円)は、ピンクとブラウンの2色がラインナップし、カラーごとに異なるポップな色使いと配色がポイントです。アジャスターで頭周りのサイズを調整でき、背面はメッシュのトラッカーキャップ仕様で、普段使いはもちろんアウトドアなどさまざまなシーンにも活躍しそうな予感。コーディネートのアクセントにぜひ取り入れてみて。鮮やかなレッドカラーのボディに、コラボロゴと持ち手のライトブルーがポイントの「X-girl × VANDY THE PINK BOWLING BAG」(税込8250円)。取り外せるショルダーが付いた2WAY仕様で、ショルダーバッグやハンドバッグとしても使えますよ。スポーツライクなエナメル素材は、ストリートコーデやY2Kスタイルとも相性抜群です。注目のブランドとのコラボアイテムを見逃すな!今回のコラボのために特別にデザインされたグラフィックは、ポップなカラーリングやキャッチーなロゴ、遊び心ある配色で、おしゃれでこなれた印象を演出してくれそう。ストリートスタイルが好きな方はもちろん、トレンドのY2Kスタイルにもおすすめなので、気になるアイテムはぜひゲットしてみて。販売概要発売日:2月14日(金)先行予約:2月7日(金)〜販売店舗:日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗(アウトレット店舗を除く)、XLARGE那覇、calif SHIBUYA、公式オンラインストア『calif』、ZOZOTOWN「X-girl×VANDY THE PINK」コラボレーション特設ページhttps://calif.cc/参照元:株式会社ビーズインターナショナル プレスリリース