ルカ・ドンチッチがレイカーズデビュー…レブロン、八村塁などとともに先発で本拠地コートに

2月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズに加入したルカ・ドンチッチがユタ・ジャズ戦で新天地デビューを飾った。

ドンチッチは3日（同2日）、アンソニー・デイビス（ダラス・マーベリックス）が絡むトレードでレイカーズに電撃加入。マブス在籍時の12月26日（同25日）を最後に負傷の影響で試合から遠ざかっていたが、クリプトドットコム・アリーナでのジャズ戦で早速レイカーズのスターティングファイブに名を連ねた。

ジャズ戦の先発はドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズの5人。リーグ屈指のポイントガード、ドラフト外から主軸に成長した生え抜き、言わずと知れたNBA界の“キング”、日本人初のドラフト1巡目指名選手、高い身体能力を誇る213センチ102キロのビッグマンと、多種多様な戦士がそろってコートに立った。



Luka takes the floor ahead of his Lakers debut!

LeBron, Luka, & and the Lakers face the Jazz on ESPN at 10:30pm/et 🍿 pic.twitter.com/LlC9dPwUE1

- NBA (@NBA) February 11, 2025

【動画】ルカ・ドンチッチ 大歓声を受けてホームコートに登場





