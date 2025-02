ルカ・ドンチッチがレイカーズデビュー…レブロン、八村塁などとともに先発で本拠地コートに

2月11日(現地時間10日)、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズに加入したルカ・ドンチッチがユタ・ジャズ戦で新天地デビューを飾った。

ドンチッチは3日(同2日)、アンソニー・デイビス(ダラス・マーベリックス)が絡むトレードでレイカーズに電撃加入。マブス在籍時の12月26日(同25日)を最後に負傷の影響で試合から遠ざかっていたが、クリプトドットコム・アリーナでのジャズ戦で早速レイカーズのスターティングファイブに名を連ねた。

ジャズ戦の先発はドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズの5人。リーグ屈指のポイントガード、ドラフト外から主軸に成長した生え抜き、言わずと知れたNBA界の“キング”、日本人初のドラフト1巡目指名選手、高い身体能力を誇る213センチ102キロのビッグマンと、多種多様な戦士がそろってコートに立った。

Luka takes the floor ahead of his Lakers debut!

LeBron, Luka, & and the Lakers face the Jazz on ESPN at 10:30pm/et 🍿 pic.twitter.com/LlC9dPwUE1

- NBA (@NBA) February 11, 2025