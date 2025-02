マンチェスター・ユナイテッドは今冬経験豊富なMFの売却を検討している。



ジャーナリストのホルへ・ニコラ氏によると、マンUに所属する32歳のブラジル代表MFカゼミロは今冬の移籍市場でフラメンゴにレンタル移籍することが決定的になったという。



サン・パウロの下部組織出身であるカゼミロはこれまでサン・パウロやレアル・マドリード、ポルトといったクラブを渡り歩くと、2022年8月にはマンUに完全移籍。マンUでは加入後公式戦通算107試合に出場し、15ゴールを記録するなど主力として活躍。しかし近年は序列が低下しており、今季もプレミアリーグの先発出場が10試合にとどまるなど出場機会は限定的になっていた。





What is @Casemiro’s favourite #PL goal of all time?@WayneRooney and @ManUtd fans will like the answer #MUNMCI pic.twitter.com/5luV3s0LNe