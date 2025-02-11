◆紅白戦 紅組６―２白組＝特別ルール１０回表まで＝

巨人は１１日、宮崎春季キャンプで今年のチーム初実戦となる紅白戦を行った。 １軍主体の白組ではドラフト３位・荒巻（上武大）が「８番・三塁」で実戦デビュー。２軍主体の紅組はドラフト１位・石塚（花咲徳栄）が「２番・遊撃」で実戦デビューした。

投手では西舘が１５４キロを計測して１回無失点。同じく先発候補の又木、横川、田中瑛も１回無失点でアピールした。野手では２軍から参加の岡田が二塁打２本と三塁打の３安打３打点とアピールした。

一方で両チーム計７失策。新人の石塚、浦田、荒巻がエラーを記録し、増田陸とフルプは平凡な飛球を捕球できずエラー。浅野は右前安打をファンブルする間に打者走者に二塁まで進まれて失策となるなど、守備面で課題が残った。

▼１０回表（投手・森本）

舟越 左翼線二塁打

笹原 右安打、盗塁

浦田 四球で満塁

岡田 右越え３点適時二塁打

湯浅 四球

投手交代・千葉

郡 右安打

フルプ 二飛

喜多 三ゴロ併殺

▼９回表（投手・園田）

岡田 センター横に三塁打

ティマ センターに同点犠牲フライ

郡 中飛

フルプ 右前安打、浅野はじいてエラーの間に二塁へ

喜多 右翼線勝ち越しタイムリー二塁打

中田 遊ゴロ

▼９回裏（投手・田村）

サード郡が一塁

一塁ティマに代わり湯浅が再出場でサード

坂本達 遊ゴロ

秋広 右前安打

荒巻 右飛フルプ落球エラー

佐々木 空三振

浅野 空三振

試合は１０回裏まで実施とアナウンス

▼８回表（投手・山田）

中田 四球

舟越 空三振

笹原 遊ゴロ※中前に抜けそうなゴロ門脇飛びついて二塁中山にトスするスーパープレー

浦田の打席で一塁牽制球で笹原飛び出すも秋広二塁悪送球エラーで笹原三塁へ

浦田 右飛

▼８回裏（投手・富田）

中山 遊ゴロ

萩尾 中飛

泉口 三飛

▼７回表（投手・戸田が続投）

郡 遊ゴロ

フルプ 空三振

喜多 遊飛

▼７回裏（投手・菊地）

ライト笹原がレフト

レフト岡田がＤＨ

ＤＨフルプがライト

佐々木 一ゴロ

浅野 二ゴロ

門脇 一飛

▼６回表（投手・戸田）

岸田に代わりレフト萩尾

ＤＨ泉口がサード

サード荒巻がＤＨ

オコエに代わり捕手・坂本達

石塚の代打・浦田 中飛

岡田 中飛

ティマ 遊ゴロ

▼６回裏（投手・松井）

石塚の代打浦田がショート

増田陸に代わりサード郡

山瀬に代わり捕手・喜多

湯浅に代わりセカンド中田

中山 中飛

萩尾 一邪飛

泉口 右前安打

坂本達 遊ゴロ一塁悪送球

2死一、三塁

秋広 足元に死球で満塁

荒巻 中飛

▼５回表（投手・京本）

山瀬 三遊間ショート内野安打

湯浅 中飛

舟越 三ゴロ二塁アウト

若林 空三振

▼５回裏（投手・堀田）

レフト若林に代わりライト笹原

ライト岡田がレフト

秋広 遊ゴロエラー

荒巻 一ゴロ二塁アウト

佐々木 四球

浅野 左飛

門脇 空三振

▼４回表（投手・赤星）

石塚 二ゴロ

岡田 右翼線二塁打

ティマ 中前同点タイムリー

増田陸 二ゴロ

２死二塁

フルプ 投ゴロ

▼４回裏（投手・石川）

中山 左中間二塁打

岸田 中飛※中山タッチアップ三塁へ

泉口 ライトに勝ち越し犠牲フライ

オコエ 見三振

▼３回表（投手・田中瑛）

湯浅 空三振

舟越 見三振

若林 三ゴロエラー

石塚の打席で若林牽制タッチアウト

▼３回裏（投手・平内）

佐々木 サード飛球捕れずエラー二塁へ

浅野 一邪飛※佐々木タッチアップ三塁へ

門脇 投直※佐々木戻れず併殺

▼２回表（投手・横川）

ティマ 見三振

増田陸 左前二塁打※若林スライディングキャッチ及ばずはじく間に二塁へ

フルプ 一ゴロ

山瀬 三ゴロ

▼２回裏（投手・泉）

泉口 右越えソロホームラン

オコエ 二ゴロ

秋広 中飛

荒巻 右飛

▼１回表（投手・西舘）

若林 空三振

石塚 見三振１５０キロストレート

岡田 ニゴロ

▼１回裏（投手・又木）

浅野 サード強襲安打

門脇 ニゴロ

中山 遊ゴロ

岸田 右飛