2025年2月1日〜3月2日(日)の期間、ルミネエスト新宿では、新しい!(NEW)と懐かしい!(RETRO)が融合した、キャンペーン「ニュートロ with ナルミヤキャラクターズ 〜ウチらの平成がアプデしてカムバ!?〜」を開催する。ここでしか味わうことのできない新しい世界観とあのころのトキメキを体感できるコンテンツが盛りだくさんの本キャンペーンについて、担当者に話を聞いてみた。

「ニュートロ with ナルミヤキャラクターズ 〜ウチらの平成がアプデしてカムバ!?〜」

【画像】新宿駅にナルミヤキャラクターズPOP-UP SHOPがやってくる!

ナルミヤキャラクターズミニ巾着 全13種 3960円

レオパードぬぐるみチャーム 全4種 3630円

ナカムラくんのレインボーパフェ

ベリエちゃんのピンククリームパスタ

ナルミヤキャラクターズクレープ

Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー

ナルミヤキャラクターズエナメルバッグ

ベリエちゃんジャガードニット

キャンディ(ナルミヤキャラクターズMIX)

【ANGEL BLUE×FRUIT OF THE LOOM×ROSE BUD】L/S PRINT T-SHIRT

コラボステッカーSET

ノベルティのオリジナルビニールショッパー

ナルミヤキャラクターズ プリントシール機

プリフレーム 全8種

NARUMIYA Characters Vision

屋外巨大看板

地下1階 北側ショーウィンドウ

8階 レストランフロア The PARK SHINJUKU

サン宝石フェア

ほっぺちゃんしぼり体験

一期一会パネル展

POP‐UP SHOPにはケアベア(TM)、クロックス、BETTY’S BLUE も

――本キャンペーンを開催する意図や狙いについて教えてください。ルミネエスト新宿とナルミヤキャラクターズがコラボレーションし、トキメキを感じていただき、春のお買い物気分を盛り上げるために、「新しい!(NEW)」と「懐かしい!(RETRO)」を表現した特別なキャンペーンとなっています。――本キャンペーンにはどのようなコンテンツが用意されていますか。以下のようなコンテンツを用意しています。1.ナルミヤキャラクターズの世界観に包まれながら、お買い物を楽しめる公式POP-UP SHOPがオープン2.ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定フードメニュー販売3.館内26ショップ・POP-UP2ショップにて「ナルミヤキャラクターズコラボレーショングッズ」を限定・先行販売4.オリジナルショッパーのノベルティプレゼント5.ルミネエスト新宿限定「ナルミヤキャラクターズ プリントシール機」6.ナカムラくんたちがお客さま一人ひとりに合わせたキャンペーンの楽しみ方を教えてくれる!?ルミネエスト新宿初!AIコンシェルジュがやってくる!「NARUMIYA Characters Vision」7.ルミネエスト新宿限定装飾!ナルミヤキャラクターズが館内のいたるところに登場8.サン宝石、ケアベア(TM)などの初出店のPOP-UP SHOPや特別なパネル展も!ウチらの青春には欠かせないブランドやキャラクターが大集合して、ニュートロな気分を盛り上げる!――イチオシ、目玉となるものを教えてください。初登場となるサブキャラクターのグッズやスイーツなどがラインナップする期間限定POP-UP SHOP「ナルミヤキャラクターズPOP UP SHOP」です。平成の小学生を中心に人気を集めたアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」のグッズが大集結するポップアップショップを開催します。ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズやアパレルアイテムの販売をはじめ、特別制作の超特大ぬいぐるみと一緒に写真を撮って楽しめるフォトスポットや、今回のポップアップのために制作したカプセルトイも登場します。当時のトキメキを再び感じる特別な時間をぜひお楽しみください。また店内にはいたずら好きなルッキーが仕掛けたサプライズが隠されているかも…?ぜひ、小さなサプライズを探しながら、店内を楽しんでください!――本キャンペーンのターゲットを教えてください。ナルミヤキャラクターズやその他コンテンツに新しさを感じるZ世代・懐かしさを感じるミレニアル世代です。――読者へのメッセージをお願いします。Z世代の皆さまには「新しい」、ミレニアル世代の皆さまには「懐かしい!」と感じていただけるようなコンテンツをたくさんご用意しております。前述したナルミヤキャラクターズのコンテンツ以外にも、ほっぺちゃんしぼり体験や一期一会パネル展、ケアベアやベティーズブルーのPOP-UP-SHOPなど、トキメキを感じていただけるコンテンツが盛りだくさんです。さらに、期間中はあのころのヒットソングや今をときめくカバーソングが館内を盛り上げます。ルミネエスト新宿で新たな思い出を作っていただきたいです。ニュートロ(NEW&RETRO)を体感しに、ぜひルミネエスト新宿へ遊びに来てください!■ナルミヤキャラクターズ公式POP-UP SHOPがオープン!「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちが集まる、「ナルミヤキャラクターズPOP-UP SHOP」がルミネエスト新宿に初登場!地下1階ナルミヤキャラクターズPOP-UP SHOP期間:2月1日〜3月2日(日)区画:JR新宿駅中央東改札外〃売機横∪鳥灰侫薀錙璽沺璽吋奪帆※商品の価格は変更することがあります。※売り切れや販売終了の際はご容赦ください。■ナルミヤキャラクターズとコラボフードメニューも多数!地下1階/BOX cafe&space平成リバイバル人気“ナルミヤキャラクター”たちのテーマカフェが、SNS映えするかわいいメニューやグッズになって期間限定オープン!期間:2月1日〜3月2日(日)・ナカムラくんのレインボーパフェ 1290円・ベリエちゃんのピンククリームパスタ 1390円※オリジナルショッパーノベルティ対象外ショップ8階/マリオンクレープどのキャラクターのマシュマロになるかはお楽しみ。パステルマーブルアイスと定番のバナナと苺をトッピング。期間:2月1日〜3月2日(日)・ナルミヤキャラクターズクレープ 990円※なくなり次第終了※画像はイメージ※オリジナルショッパーノベルティ対象ショップ■館内28ショップにてナルミヤキャラクターズコラボレーショングッズを限定・先行販売!ルミネエスト新宿館内の各ショップ・POP-UP SHOPにて、「ナルミヤキャラクターズコラボレーションアイテム」を販売。たまごっちとナルミヤキャラクターズのコラボレーショングッズをはじめ、注目の限定アイテムが多数。■ナルミヤキャラクターズコラボレーションアイテム(一部)6階/みんなしゅ〜ご〜!たまごっちのおみせ「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ エンジェルブルー」5280円「Tamagotchi Connection ナルミヤキャラクターズ」を先行発売!ナルミヤキャラクターズと一緒にたまごっちをお世話しよう!B2階/フリークスストア メンズ プラス アンディ フリークスストア「ナルミヤキャラクターズエナメルバッグ」6996円どこか少し懐かしさのあるエナメルのバッグに、ナルミヤキャラクターズたちが集合しました!地下1階/マーキュリーデュオ「ベリエちゃんジャガードニット」9790円フロントにベリエちゃんをジャカードで表現したコンパクトニット。ミニボトムと合わせたりデニムでカジュアルなスタイリングもできる万能なトップス。1階/パパブブレ「キャンディ(ナルミヤキャラクターズMIX)」880円ナルミヤキャラクターズたちをパパブブレがキャンディで再現!見て食べてときめいちゃおう!1階/ローズバッド「【ANGEL BLUE×FRUIT OF THE LOOM×ROSE BUD】L/S PRINT T-SHIRT」6490円贅沢なトリプルコラボ商品。袖のデザインが目を引くアイテム。2階/ティニーティニー「コラボステッカーSET」880円コラボオリジナルイラストを使用したステッカーセット。懐かしのキャラがたくさん。※画像はイメージ。※商品の価格は変更することがあります。※館内ショップやPOP-UP SHOPの詳細は特設サイトをご確認ください。※販売期間がショップによって異なるため、詳細はショップにお問い合わせください。※売り切れや販売終了の際はご容赦ください。■オリジナルビニールショッパーのノベルティプレゼント!期間中、対象ショップにてナルミヤキャラクターズコラボアイテムを1点以上購入または飲食でオリジナルビニールショッパーを1枚プレゼント!※対象ショップは特設サイトをご確認ください。※各ノベルティはなくなり次第終了。■ルミネエスト新宿限定「ナルミヤキャラクターズ プリントシール機」が登場キャンペーンのために制作したオリジナルプリントシール機が登場!期間:2月1日〜2月15日(土)設置場所:2階 連絡通路 connEst料金:1回400円※フレーム8種、シート4種■ナカムラくんたちが一人ひとりに合わせたキャンペーンの楽しみ方を提案!ルミネエスト新宿初!「NARUMIYA Characters Vision」がやってくる!AI技術を中心に新しいキャラクターやコンテンツを生み出す株式会社Pictoriaが、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションし、AI接客を実施。キャンペーンの内容をナカムラくん、ルッキー、ベリエちゃん、ミントくんの4人がご案内。イベント限定商品のおすすめもしてくれる!期間:2月1日〜3月2日(日)設置場所:地下1階ナルミヤキャラクターズPOP-UP SHOP店内1階 インフォメーション前2階 連絡通路 connEst8階 レストランフロア The PARK SHINJUKU■ナルミヤキャラクターズが館内のいたるところに登場!ルミネエスト新宿のために描き下ろされたナルミヤキャラクターズのオリジナルキービジュアルの装飾が2月1日〜3月2日(日)の期間限定で登場。地下1階ナルミヤキャラクターズPOP-UP SHOP店内では初お披露目となるナルミヤキャラクターズ人形も登場。8階レストランフロアThe PARK SHINJUKUでは、総勢37キャラクターを紹介するパネル展も開催!※画像はイメージ。※不測の事態が発生した場合は、展開内容・キャンペーン内容に変更が生じる場合があります。■初出店のPOP-UP SHOPと特別なパネル展も!ウチらの青春には欠かせないブランドやキャラクターが大集合して、ニュートロな気分を盛り上げる!キャンペーン期間中は「ニュートロ」を軸にキュレーションしたキャラクターやブランドが大集合!Z世代大注目の「平成レトロ」を体感できるコンテンツで館内が埋め尽くされる!■POP‐UP SHOP一覧地下1階/サン宝石フェアかわいいアクセサリーや、文具・小物雑貨などワクワクするアイテムがいっぱい!雑誌やマンガ誌のウラ表紙で見たあの「ワクワク感」を目の前でもう一度感じることができる。期間:2月1日〜2月16日(日)区画:地下1階 JR新宿駅 東口コンコース2階/ほっぺちゃんしぼり体験自分の手でほっぺちゃんを作れる「ほっぺちゃんしぼり体験」を開催!※受付人数に限りがあります。期間:2月1日・2月2日・2月8日・2月9日区画:2階 連絡通路 connEst2階/一期一会パネル展パネルの中から、お気に入りのイラストとコトバを見つけて、大切な人たちと思い出の写真を撮影しよう!期間:2月1日〜3月19日(水)区画:2F 連絡通路 connEst3階/Care Bears(TM) FLUFFY LANDケアベア(TM)ポップアップストアが初登場!先行発売のアイテムやフォトスポットに注目!期間:2月1日〜2月14日(金)区画:3階 南エレベーター前1階/クロックス ルミネエスト新宿 ポップアップストアさまざまなシーンや季節に活躍する履き心地の良いクロックス(TM)のコレクションからあなただけの一足を見つけよう!期間:2月1日〜3月2日(日)区画:1階 インフォメーション横3階/BETTY’S BLUE“キュート&ラブリー”をキーワードとし、1985年に誕生したファッションブランド。『ファッションでハッピーな気分』をテーマに、2021年より限定復活。期間:2月15日〜3月2日(日)区画:3階 南エレベーター前※画像はイメージ。※商品の価格は変更することがあります。※売り切れや販売終了の際はご容赦ください。ルミネエスト新宿史上最大規模(※1)となる本キャンペーン、ニュートロなコンテンツで春のショッピングを楽しもう!(※1)ルミネエスト新宿のコラボレーション施策において※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。