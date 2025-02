家入レオの新曲「No Control」が、2月18日(火)よりスタートするMBS/TBSドラマイズム『アポロの歌』エンディング主題歌に決定。2月19日より配信リリースする。同ドラマは、1970年に「週刊少年キング」で連載された手塚治虫原作の壮大なSF青春ストーリー『アポロの歌』を現代解釈し実写化。人間のダークな部分を掘り下げた手塚治虫のノアール作品“黒手塚”とも呼ばれており、大きな叙情詩の中で、手塚が真っ向から愛を描き讃歌を謳った傑作として、今改めて注目を集めている作品だ。

リリース情報

Digital Single「No Control」MBS/TBSドラマイズム「アポロの歌」エンディング主題歌





https://jvcmusic.lnk.to/nocontrol

ライブ・イベント情報

<家入レオ YAON 〜SPRING TREE〜 vol.2>

日比谷野外大音楽堂

2025年3月22日(土) OPEN 16:00 /START 17:00

問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

FC先行受付中!詳細はこちら https://leo-ieiri.com

「愛のいくつかのケースについて、それが人間の生き方とどうかかわりがあるかを描きたいと思いました」との言葉を手塚が残しているこの物語を、手塚プロダクション監修のもと、現代解釈版の物語として蘇らせた。佐藤勝利×郄石あかりW主演、手塚治虫原作、二宮健監督・脚本で描くパラレル・ラブストーリー。新曲のタイトルは「No Control」。ロングヒットとなった「未完成」をはじめ、家入の数多くの楽曲に参加している久保田真悟(Jazzin’park)と約2年ぶりのタッグにより生まれた楽曲となる。手塚治虫が掲げた「愛とは何か」という究極のテーマにインスパイアされて制作したこの楽曲は、自分ではどうすることもできない(No Control)・抜け出せない輪廻の中で、愛を求め続けながらも永遠に手に入らない苦しみを描いたダークかつ内省的な世界観の1曲。 救いのない世界の中で、それでも「I will never give up on you」(私はあなたを絶対にあきらめない)という強い思いが胸に刺さる、繰り返される“人間の愛と業”を表現した究極のラブソング。「No Control」は2月19日より配信スタートとなる。なお、2月12日(水)と2月19日(水)にはStationheadにてリスニングパーティーの開催が決定。リリース日の19日には家入レオ本人が登場しトークで参加する。さらに同日21時からは家入レオオフィシャルYouTubeチャンネルにて手塚治虫原作「アポロの歌」の原画を使用した「No Control」のリリックビデオをプレミア公開することも決定している。3月22日(土)に日比谷野外大音楽堂にて開催する<家入レオ YAON 〜SPRING TREE〜 vol.2>のチケットは一般発売中。また、<家入レオ TOUR 2024 〜My name〜>全国ツアーファイナル@LINE CUBE SHIBUYAの模様はU-NEXT独占で配信中となる。●家入レオ コメントあなたはわたし、わたしはあなた。どれだけ生まれ変わって、違う顔、関係、世界線で出会ったとしても、「あなた」が「あなた」だと分かる。信じて、疑って、傷付き、傷つけ合っても、惹かれ合ってしまう運命。やっとひとつになれたと思ったら、死によって引き裂かれる。それでも「I will never give up on you 」―――私はあなたを諦めない。手塚治虫先生の漫画「アポロの歌」は一見救いようのない物語だけれど。一生に一度こんな風に誰かを愛すことができたら、悪い夢でも2人は幸せなのかもしれないと思ってしまう。佐藤勝利さんと郄石あかりさんが演じるこの物語、このドラマが今から楽しみです。