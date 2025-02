昨年大みそかの『RIZIN.49』で貴賢神から1ラウンドで豪快なKO勝利を飾ったエドポロキング。その圧倒的なパワーと存在感で、一気に注目を集めた怪物ヘビー級ファイターが、3月30日開催の『RIZIN.50』(あなぶきアリーナ香川)で再びリングに立つ。対戦相手は、SNSで挑発されたことをきっかけに試合が実現した元DEEPメガトン級暫定王者の酒井リョウ。キャリアに勝る相手だが、対戦カード発表会見で顔を合わせると「売られた喧嘩を買っただけなんで」と余裕も見せた。底知れないポテンシャルを秘めた世界規格の男は、どこまで成長していくのか。

■体格だけで勝つのではなく「組み技も寝技もできるオールラウンダーを目指します」――少し時間が経ちましたが、改めまして大みそかの勝利おめでとうございます。インパクトのある勝ち方でしたが、試合後の反響はいかがでしたか?【エドポロ】ありがとうございます。やっぱり「おめでとう」って言ってもらえる回数は多かったですね。SNSでもフォロワーが増えましたし、試合を見てくれた人がすごく多かったなって感じました。盛り上がる勝ち方ができてよかったです。――しかも大みそかは試合後にTBSのスポーツ特番にも出演されましたね。【エドポロ】実は、あの番組は12月22日に収録してたんですよ。それを大みそかに放送したってだけで。ただ、試合に勝って良かったですけど、大みそかにもし負けてたら「何してんねん…」って感じですよね(笑)。――大みそか以降は街で気づかれることも増えましたか?【エドポロ】めっちゃ声をかけられます。でも顔を隠しても体が大きいんで、変装しても意味ないですね(笑)。――練習はすぐに再開されましたか?【エドポロ】怪我がなかったんで、1週間ぐらいだけ休んで、そっから切り替えてすぐに練習を再開しました。『RIZIN.50』への出場は決まっていなかったのですが、「とりあえず準備しとこう」って感じでバリバリやっていたら、オファーをいただきました。――前回のRIZINの試合後インタビューで「コツコツやっていきます」と何度も話されていて、SNSでも「焦らずやらせてください」と発信されていましたが、その真意を教えてください。【エドポロ】この体格に皆さん期待してくださっているのはわかるのですが、技術はまだ全然ないし、「体格で勝ってるだけ」とも言われるので、しっかり技術を磨きたいです。打撃だけじゃく組み技も寝技もやって、オールラウンダーを目指していきます。SNSでも「この選手と戦ってほしい」とか言ってくれるんですけど、まだプロデビューして2試合しかしてないし、上にいる選手たちは僕とはまだやってくれないと思うので、コツコツと実績を重ねていきたいですね。――格闘技は相手に噛みつくことで試合を実現させることもありますが、そこに興味はない?【エドポロ】ヘビー級って噛みつく必要があるのかなって考えていて。軽量級の試合は判定が多いけど、ヘビー級はKO決着が多いので余計なトラッシュトークはいらないんじゃないかと思っています。しっかり結果で見せます。■対戦相手の酒井リョウは「どうやって勝つつもり?そのレベルで喧嘩を売ってきたの?」――『RIZIN.50』で対戦する酒井リョウ選手からは、SNSで挑発されてそれに返答したことをきっかけに試合が決定しました。【エドポロ】喧嘩を売られたんで、それを返しただけです。僕から喧嘩を売ることはないですけど、挑発されたら「ナメてんのか」って内心はムカつきますよね。試合で爆発させますよ。――相手の分析は進めていますか?【エドポロ】過去の映像を7試合くらい見ましたけど、正直「どうやってこれで勝つつもりなん?」って思いましたね。そのレベルで喧嘩を売ってきたのかって。でも油断せず、しっかり準備はしています。相手のことを怖いと思わないと、最高の自分は作れないので。――ちなみに、昨年大みそかの同じヘビー級の上田幹雄選手の試合はご覧になりましたか?【エドポロ】ダイジェストで見ました。印象は、空手家やなって感じです。世界チャンピオンなので空手の技術はすごいですし、お互いに勝ち上がっていけばいずれ戦うかもしれないですね。ただ、もし今後もヘビー級でやっていくなら、もう少し体重を増やしたほうがいいんじゃないかとも思いました。日本だったらヘビー級でやっていけるけど、UFCだったらライトヘビー級に落としたほうが適正じゃないですかね。――日本では練習相手を見つけるのも大変かと思いますが、海外のジムで練習する予定はありますか?【エドポロ】2月からタイに練習に行ってきます。ただ、アメリカとかのジムに所属ってなると僕はまだまだ技術がないですし、しっかり下地を作ってからじゃないと失礼になるので、いずれは考えたいですけどまだその段階じゃないと思っています。MMAは打撃、組み、スタミナ強化とやることが多くて大変ですけど、それが楽しいです。しんどい練習をすればするほど、終わった後の達成感がありますね。――SNSでアップする食事の量も毎回話題になっていますね。【エドポロ】1回の食事の平均が1.5〜2キロくらいで、1日の食事が5回なので毎日7〜10キロは食べています。1回の練習で3〜4キロくらい落ちるので、それくらい食べないと体重が落ちてしまうんですよ。ファイトマネーも食事で消えていきます(笑)。もっと体を大きくしたくて、標準で130キロくらいにして試合で120キロに落とすくらいが理想です。――まさに規格外という言葉が当てはまるエドポロキング選手ですが、今年の目標はありますか?【エドポロ】怪我の可能性もあるので1年に何試合するとは言えないのですが、とりあえず出る試合は全部勝って、体もちゃんと作って、来年にさらに飛躍できるように今年は頑張りたいです。5月の『THE MATCH 2』もオファーをいただけるのであれば考えたいですが、無理に出してくださいという感じはなくて。今は香川大会をしっかりクリアして、すぐに試合がないなら技術練習に取り組みたいと思っています。◆『RIZIN.50』あなぶきアリーナ香川バンタム級タイトルマッチ【王者】井上直樹 vs. 【挑戦者】元谷友貴・フェザー級鈴木千裕 vs. カルシャガ・ダウトベック・ライト級ルイス・グスタボ vs. 野村駿太・フェザー級横山武司 vs. 木村柊也・59.0キロ伊藤裕樹 vs. トニー・ララミー・ヘビー級酒井リョウ vs. エドポロキング・59.0キロ前田吉朗 vs. 横内三旺・ライト級スパイク・カーライル vs. 泉武志・バンタム級魚井フルスイング vs. 赤田プレイボイ功輝・ストロー級越智晴雄 vs. 中務修身そのほか、オープニングファイト5試合を予定