Ê¡Åç¸©¤ÇÁê¼¡¤°¡ÖÀãÊø¡×¡¡²¹Àô½É3¸®¡¢Ìó50¿Í¤¬¡Ö¸ÉÎ©¾õÂÖ¡×¡¡ÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¤·½üÀãºÆ³«¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ
¤¤Î¤¦Ê¡Åç»Ô¤ÇÀãÊø¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·²¹Àô½É3¸®¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¤âÀìÌç²È¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢½üÀãºî¶È¤ÎºÆ³«¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡¢Ê¡Åç»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ëÅÚÅò²¹ÀôÄ®¤Î¸©Æ»¤ÇÀãÊø¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤¤¤Þ¤â5.6¥¥í¤Î¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æ»¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë²¹Àô½É3¸®¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½50¿Í¤¬½É¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÃÏ²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Î¾®ÁÒ·ò»ÊÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¿©ÎÁ¤ÏÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò3Æü´Ö¤Û¤É½Ð¤»¤ëÎÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¸ÉÎ©¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½É¤ÎÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï¢Íí¤Ï¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¤âÀìÌç²È¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¤¤¤Ä½üÀãºî¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£