今季第16週の週間MVPにナゲッツのニコラ・ヨキッチ、ホークスのトレイ・ヤングが選出

2月11日(現地時間10日、日付は以下同)。NBAは2024-25レギュラーシーズン第16週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク(週間最優秀選手)を発表した。

4日から10日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ(通算17度目)、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスのトレイ・ヤング(通算8度目)となった。

NBA Players of the Week for Week 16.

West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Trae Young (@ATLHawks) pic.twitter.com/Vzi1r6UPNU

- NBA (@NBA) February 10, 2025