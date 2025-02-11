°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¡©Æ±»þ¤Ë3¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢ÂÔ¤ÁÇ×¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤ê¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅö¤¿¤êÇ×£÷¡×¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×¶Ã¤¤Î·ëËö¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤âÒôÓÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àï¶·¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×2·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ÎÍÍø¡¦ÉÔÍø¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÁûÁ³¡¢²òÀâ¼Ô¤âº¤¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ¯¤¬¾¡¤Ä¡©ÂÔ¤ÁÇ×¤¬½Å¤Ê¤ë3¿ÍÆ±»þ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Î¹ÔÊý
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî2¶É1ËÜ¾ì¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥½¥¦¥º¤ÎÀ¶°ì¿§¤Ç»Å³Ý¤±¡¢3¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç»³¤Ë¤Ï»Ä¤ê3Ëç¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¥«¥ó6Åû¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»³¤Ë»Ä¤ê1Ëç¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤ËBEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬»³¤Ë1Ëç¤º¤Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë6Åû¤È3º÷¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢Â¨¥ê¡¼¥Á¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¡£²òÀâ¤Î²ÏÌîÄ¾Ìé¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê6Åû¤¬¡Ë2¿Í¤ÎÅö¤¿¤êÇ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¼Â¶·¤Î¾®ÎÓÌ¤º»¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÄÃ¯¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È²ÏÌî¤Ø¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî¤Ï¡Ö±îÀî¤µ¤óÍÍø¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤â¡Ä6º÷¤òÄÏ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö±îÀî¤µ¤ó¤¬ÍÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©6Åû¤ò¡Ê¿ð¸¶¤¬¡ËÄÏ¤ó¤À¤é¡Ê¤¿¤í¤¦¤Î¡ËÆ¬¥Ï¥Í¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥í¥ó¤¬¤Ê¤¤M¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ð¸¶¤«¤é6Åû¤¬½Ð¤¿¤é±îÀî¤òÆ¬¥Ï¥Í¤·¤Æ¤¿¤í¤¦¤Î¥¢¥¬¥ê¡£¿ð¸¶¤Î²¼²È¤Ë¤¤¤ëKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤¿¤í¤¦¤«¤é3º÷¤¬½Ð¤ì¤Ð±îÀî¤¬¿ð¸¶¤òÆ¬¥Ï¥Í¡£¤½¤Î±îÀî¤Ï6Åû¤â¥¢¥¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤Ï2Ëç¤È¤¿¤í¤¦¤è¤ê1ËçÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£ÂÔ¤Á¤ÎËç¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï3Ëç¤Î¿ð¸¶¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¤Î·èÃå¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤3¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¾å²È¤ÈÂÔ¤Á¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÍÍøÀ¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¼å¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö¤¤»¤¡×¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅö¤¿¤êÇ×£÷¡×¤È¤¶¤ï¤á¤¡¢1Ç×¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤á¤¯¤ê¤¢¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤¿¤í¤¦¤¬´í¸±Ç×¤Î¶åËü¤ò°ú¤¤¤Æ¥ª¥ê¡£Ä¾¸å¤Î±îÀî¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¬¥êÇ×¤Î3º÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶Ú¤Î6º÷¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¿ð¸¶¤¬¥í¥ó¡£¿ð¸¶¤ÏÀ¶°ì¿§¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷300ÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë