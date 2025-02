FA杯5回戦の組み合わせが決定！　三笘薫所属ブライトンはニューカッスルと激突

FAカップ5回戦の組み合わせ抽選会が10日に開催された。4回戦では三笘薫が決勝ゴールを挙げ、チェルシーを2−1で下したブライトンは、5回戦ではニューカッスルとの対戦が決定。また、鎌田大地が90+2分までプレーし、ドンカスター・ローヴァーズ(4部)に2−0で勝利したクリスタル・パレスは、ミルウォール(2部)と対戦することとなった。そのほか、3回戦でブレントフォードを1−0で下し、4回戦ではプレミアリーグ首位に立つリヴァプールにも1−0で白星を飾るなど、番狂わせを起こしているチャンピオンシップ(2部)で現在最下位のプリマス・アーガイルは、5回戦でマンチェスター・シティと激突することが決定した。

なお、5回戦の日程は3月1日(土)と2日(日)に開催予定となっており、正式な日程は放送局や地方自治体などと協議の後、後日発表されることが明らかになっている。今シーズンのFAカップ5回戦の対戦カードは以下の通り。プレストン・ノースエンド(2部) vs バーンリー(2部)アストン・ヴィラ(1部) vs カーディフ・シティ(2部)クリスタル・パレス(1部) vs ミルウォール(2部)マンチェスター・ユナイテッド(1部) vs フルアム(1部)ニューカッスル(1部) vs ブライトン(1部)ボーンマス(1部) vs ウルヴァーハンプトン(1部)マンチェスター・シティ(1部) vs プリマス・アーガイル(2部)エクセター・シティ(3部)orノッティンガム・フォレスト(1部) vs イプスウィッチ(1部)