Snoop DoggとDre Dreが立ち上げたカクテルドリンク「Gin and Jucie」の日本発のプロモーションとして、DJ Whoo Kidが2人の日本人ラッパーを選出し撮影した動画を公開した。DJ Whoo Kidが演出した2名のラッパーは、京都の集落出身で自衛隊上がりの異色の若手ラッパーJs Morganと、LAでのギャング活動がきっかけで強制送還されたOGラッパーKULO。夜景の中で光り輝く東京タワーとローライダーをバックに、キレのあるラップを披露している。

また、本作の映像ディレクションはjinmenusagiや夜猫族の映像作品を手掛ける新進気鋭の映像ディレクターのSench1が抜擢。なお、「Gin and Jucie」の日本での発売は未定となっているが、今後の日本でのローンチを見越してのプロモーションとなる。■Snoop DoggコメントIm so happy that dj whoo kid repped gin and juice with some cool Japanese rappers. I love and respect how Japanese brought the Cali low rider culture to Tokyo.日本語訳DJ Whoo kidがイケてる日本のラッパーたちと一緒に「Gin and Juice」を代表してくれて本当に嬉しい! 日本の人たちがカリフォルニアのローライダー文化を東京に持ち込んでくれたことに愛とリスペクトを感じる。この投稿をInstagramで見る