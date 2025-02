ホーネッツのビッグマン、ムサ・ディアバテが2ウェイ契約から本契約に昇格

2月10日(現地時間9日、日付は以下同)。シャーロット・ホーネッツは、2ウェイ契約のムサ・ディアバテと複数年契約を結んだことを発表した。金額は明らかになっていないものの、『ESPN』は3年契約と報じている。

211センチ95キロのディアバテは、フランス出身の23歳のフォワード兼センター。2022年のドラフト2巡目全体43位でロサンゼルス・クリッパーズから指名され、昨シーズンまでクリッパーズで2年間プレー。

昨夏ホーネッツと2ウェイ契約を結んで加入すると、キャリア3年目の今シーズンは43試合(うち先発は6試合)の出場で平均18.7分4.7得点7.0リバウンドにフィールドゴール成功率60.0パーセントを残し、自己最高のシーズンを送っている。

10日を終えて、ホーネッツはイースタン・カンファレンス14位の13勝37敗。オールスターブレイクを挟んでアウェー9連戦に突入したチームは10日のデトロイト・ピストンズ戦を落とすも、翌11日のブルックリン・ネッツ戦でもディアバテは先発センターを務めている。

ホーネッツは7日に成立と報じられたトレードで、ロサンゼルス・レイカーズへセンターのマーク・ウィリアムズを放出も、フィジカル検査で問題が発覚したことで取り消しになった。

そのウィリアムズがチームへ復帰後、ディアバテは先発センターを争う見込みとなっている。

OFFICIAL: We have signed Moussa Diabate to a multi-year deal.

- Charlotte Hornets (@hornets) February 9, 2025