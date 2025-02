三笘ブライトンvsニューカッスルなど3つのプレミア勢対決！FAカップ5 回戦の対戦カード決定

FAカップ5回戦の組み合わせ抽選会が10日に行われた。4回戦ではリバプールがチャンピオンシップ(イングランド2部)で最下位に沈むプリマスに、菅原由勢のサウサンプトンがバーンリーに敗れるなど波乱の展開に。また、チェルシーやトッテナム、エバートン、レスター・シティがプレミア勢対決に敗れ、4回戦で姿を消した。そんななか、今回決まった5回戦では、三笘薫のブライトン&ホーヴ・アルビオンがニューカッスルとのプレミア勢対決に。さらに、レスターを撃破した前大会王者マンチェスター・ユナイテッドは、フルアムと対戦。さらに、ボーンマスvsウォルバーハンプトンがプレミア勢対決となった。

王座奪還を狙うマンチェスター・シティは、遠藤航所属のリバプールを下したプリマス・アーガイルと、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスはミルウォールと対戦する。なお、FAカップ5回戦は3月1、2日に開催予定だ。◆FAカップ5回戦対戦カードプレストン(2) vs バーンリー(2)アストン・ビラ vs カーディフ(2)クリスタル・パレス vs ミルウォール(2)マンチェスター・ユナイテッド vs フルアムニューカッスル vs ブライトンボーンマス vs ウォルバーハンプトンマンチェスター・シティ vs プリマス(2)エクセター・シティ(3)orノッティンガム・フォレスト vs イプスウィッチ