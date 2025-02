アメリカでは第47代大統領に共和党のドナルド・トランプ氏が就任し、リベラルの民主党から保守派の共和党へと政権が移り変わりました。そんな中、アメリカの州単位での政治的イデオロギーと健康状態の関連を分析した新たな研究では、政治的指標が保守的な州ほど乳児死亡率や早期死亡率、食料不安に直面する世帯の割合などが高いことが報告されています。Politicians, power, and the people's health: US elections and state health outcomes, 2012-2024 | Health Affairs Scholar | Oxford Academic

https://academic.oup.com/healthaffairsscholar/article/2/12/qxae163/7909271Conservative leadership tied to higher infant and premature mortality rateshttps://www.psypost.org/conservative-political-leadership-associated-with-higher-premature-mortality-rates/公衆衛生の研究では、以前から医療費の補助制度や公衆衛生の規則などに焦点が当てられてきましたが、「選挙で選ばれた役人の政治的イデオロギーや行政府内の権力集中」にはあまり注意が払われてこなかったとのこと。そこでハーバード大学公衆衛生大学院のナンシー・クリーガー氏が率いる研究チームは、州レベルの政治力学が公衆衛生に及ぼす影響を調査しました。研究チームは、政治家の考えは州の政策を決定する推進力になっており、それが人々の健康に社会的・経済的な影響を及ぼしていると主張。選出された政治家がリベラル派なのか、それとも保守派なのかを健康上の指標と合わせて検討することにより、党派性と健康の体系的な関係を明らかにできるとのこと。州政府のイデオロギーを調べるため、研究チームは2012年〜2024年にかけて収集された「選出された役人の政治的イデオロギー」「行政府と立法府を支配する政党」「リベラル的または保守的傾向を反映する州の政策指数」「有権者の政治的傾向」のデータを分析しました。また、これらの政治的指標を、「乳児死亡率」「早期死亡率(65歳未満)」「労働年齢(35〜64歳)の健康保険適用率」「小児期の予防接種率」「高齢者のインフルエンザワクチン接種率」「65歳以上の高齢者におけるCOVID-19ワクチンのブースター接種」「食料不安」「妊産婦ケアの欠如」といった健康転帰と関連付けました。分析の結果、研究チームは州レベルの保守的傾向が高いことと、健康状態の悪化との間に一貫して有意な関連性があることを発見しました。たとえば、保守政党である共和党が行政府と立法府で優勢な州では、リベラル政党である民主党が優勢な州と比較して、住人の早期死亡率が10万人あたり25.49人も多いことが判明。また、保守派が優勢な州では乳児死亡率も10万人あたり0.94人多かったそうで、これは貧困の格差を調整した後でも持続したとのことです。さらに、食料安全保障や健康保険の適用率にも、州の政治的傾向との関連がみられました。35〜64歳の無保険車の割合は、共和党が行政府と立法府の両方で優勢な州では、民主党が優勢な州と比較して2.76%ポイント高くなりました。また、食料不安に直面している世帯の割合も、共和党が行政府と立法府で優勢な州の方が0.68%ポイント高かったとのことです。ワクチン接種率も州の政治的傾向に大きく左右されており、よりリベラルな政治的指標を持つ州は保守的な州と比較して、65歳以上の成人のCOVID-19ブースター接種率が5.95%ポイント高くなりました。また、小児期の予防接種率は3.06%ポイント、高齢者のインフルエンザワクチン接種率も4.35%ポイント高くなっており、州の政策とガバナンスが予防医療に大きな影響を及ぼすことが示唆されています。COVID-19の影響を調査するために経時的な変化を評価したところ、2018年から2021年にかけて保守的な死亡率が著しく上昇していたことも判明。最も保守的な州では、同期間中に早期死亡が10万人あたり29人も増加しましたが、最もリベラルな州では10万人あたり17.6人にとどまりました。実際にCOVID-19による死亡率と州の党派意識は強く関連しており、共和党の支持傾向が強い州では死亡率が高く、民主党の支持傾向が強い州では死亡率が低くなっていることが示されています。新型コロナウイルスによる死亡率と州の党派意識は強く関係していることをエキスパート統計学者ネイト・シルバーが示す - GIGAZINE研究チームは、「観察された関連性のパターンは、選挙・政治的イデオロギー・および政治権力の集中が、人々の健康にとって重要であることを示しています」と述べ、もし保守的な政治が健康状態の悪化や医療へのアクセス減少と因果関係があるとすれば、2024年アメリカ大統領選挙の結果が人々の健康に影響を及ぼす可能性があると主張しました。