【ジャクソンDK2S DINKY™ W/SUSTANIAC®】(埼玉県 キーちゃん™ ナイショ歳)中信楽器製造㍿OEMによる、2009年製。『DK2S』は、通常の『DK2』に電磁的にフィードバック効果を生み出す『SUSTINIAC®(サスティニアック)』を搭載した特別仕様。『SUSTINIAC®』は、米国マニアック・ミュージック社の技術者・アラン・フーバーが開発した世界初のサスティナー。

日本ではフェルナンデス社が『SUSTINIAC®』の技術を基にした『SUSTAINER™(サスティナー)』を開発・発売し、「SUSTINIAC®」より安価な事もあり人気を博したが、フェルナンデス社は2024年7月11日(木)に破産申請し、倒産した事により『SUSTAINER™』も生産終了を余儀無くされる。以前、フィードバック効果を求め、ストンプ・ボックス(コンパクト・エフェクター)の『ボスDF-2 SUPER Feedbacker & Distortion』を所有していた事があったが、単音時のみでしか効果が得られず、これでは使えないと思い『SUSTINIAC®』搭載の『DK2S』を購入。つまり『DK2S』をというよりは『SUSTINIAC®』目当てで購入したとも言えなくない…まぁ、元々中信楽器製のギターが好きって事もあったのだが。その他、ミドル&ブリッジPUには「セイモア・ダンカン」、パワフルなブリッジPUも良いが、ネック&ミドルPUのジャキジャキしたハーフ・トーンも心地良い。トレモロには「フロイド・ローズ」ライセンスの『LOW PROFILE JT580LP』をマウント、勿論「ジャクソン」のお家芸である極薄ネック、コンパウンド・ラジアス指板、コンコルド・ヘッド、シャークフィン・インレイ等もバッチリ押さえてある。【Specification】●Year of Manufacture:2009(Made in Japan)●Body:Alder, Dinky™ Shape●Neck:Maple, Scarf Joint, 25.5"(648), Long Scale, Heelress Joint, Concorde Head●Neck Shape:Speed Shape●Fingerboard:Rosewood, 12" to 16"(304.8 to 406.4) Compound Radius, 24 Jumbo Frets, Sharkfin Inrey●Nut:Lock Nut(Nut Width:41.3)●Peg:Jackson® Sealed Die-Cast●Bpidge:LOW PROFILE JT580LP●Pickups:SUSTINIAC® Driver(Neck), Seymour Duncan® STK-1™(Middle), Seymour Duncan® TB-4 JB model™(Bridge)●Controls:1 Volume, 1 Tone, Pickup Selector Lever SW, Power SW, Harmonic Mode SW(HARMONIC/MIX/NORMAL), 1 Gain●Hardyere:Black●Color Code:828(Inferno Red)●Finish:Polyester●Weight:3.55●Price:$1,049.99◆ ◆ ◆エレキギターほどモデファイしやすい楽器もないと思うけど、サスティニアック/サスティナーだけは、後付よりもデフォルト搭載を選んだほうがいいよね。シロウトが手を出しても調整が難儀だもの。てか無理。そういう意味でもこのジャクソンDK2S DINKY W/SUSTANIACは、いわゆる全部のせで、どんな食いしん坊でも満足できるスペックですね。テクニカルプレイが世界一似合うギターっす。私的にはヘッド裏の六角レンチホルダーが懐かしかった。これつけると音が変わるという謎の言い伝えもあって当時の私は信じなかったけど、質量によっては共振周波数が変わるから、それもあるよねぇと冷静な大人に成長しました。(BARKS 烏丸哲也)◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ