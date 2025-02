ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴ。2024年の「サンリオキャラクター大賞」でも上位の人気キャラクターたちのユニット「はぴだんぶい」が2025年1月31日に結成5周年を迎えた。これを祝し、テーマカフェ「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」が2025年1月31日から3月2日(日)まで、東名阪で期間限定で開催中だ。

内覧会にはペックルが来場!入口付近のフォトスポットで記念撮影させていただきました

【写真】店内を紹介してくれるペックル…かわいい!

ドリンクは、はぴだんぶいのキャラクターそれぞれのイメージカラーが表現されています!

タキシードサムのサンドイッチBOX、あひるのペックルのサンドイッチBOX(各1690円)

はぴだんぶい みんなのサンドイッチ(3780円)

はぴだんぶい 5thア・ラ・モード(1490円)

ピクニックワッフル(1290円)

アクリルキーホルダー(ランダム6種・770円)、缶バッジ(ランダム6種・605円)

メニューを見つめるペックル。後ろ姿もかわいすぎます

今回は、世代直撃だという推し活経済評論家の横川楓さんが、東京会場の内覧会に参加。楽しいムードでいっぱいの同カフェをファン目線でリポートしてもらった。■「はぴだんぶい」5周年は盛大なお祝いムード!こんにちは!推し活経済評論家の横川楓です。今回は「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」に行ってまいりました。はぴだんぶい結成5周年のお祝いピクニックがテーマということで、かわいいがつまっていました!!「はぴだんぶい」は、株式会社サンリオの男のコキャラクターユニット。1980年代〜1990年代に活躍した、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴの個性あふれる6人の男のコたちで結成され、2025年で5周年を迎えたとのこと。私も昔からなじみのある子たちばかりで、全員大好きです!!ペックルと会えるとは思わず、大興奮でした!ピクニックがテーマということで、華やかな楽しいメニューがたくさん展開されています。ドリンクもフードもとてもカラフル!ポチャッコ:クランベリージャスミンティー、バッドばつ丸:巨峰ソーダ、ハンギョドン:ラムネソーダ、あひるのペックル:レモンソーダ、タキシードサム:ピーチジャスミンティー、けろけろけろっぴ:グリーンアップルジャスミンティーと、味もとっても豊富!ばつ丸の巨峰ソーダとけろけろけろっぴのグリーンアップルジャスミンティーを試飲させていただいたのですが、どれもさっぱりしていてついいろいろ飲みたくなっちゃいました。フードのメインはサンドイッチ!丸くてかわいいパンに、それぞれのキャラごとに違ったお味がつまっています。サラダやフルーツ、唐揚げも入っていて、とてもカラフルですね!さらに事前予約数量限定で、はぴだんぶいのみんながデザインされたサンドイッチを食べることができます。お友達とシェアしてピクニック気分が味わえます。スイーツの「はぴだんぶい 5thア・ラ・モード」は、フルーツもアイスもてんこ盛りでとても豪華!さすが5周年のお祝いという感じですね。「ピクニックワッフル」は、けろけろけろっぴがおにぎりが好きということで、おにぎりの形の牛乳プリンが添えられていてとてもかわいい!試食させていただいたのですが、ワッフルがふわふわでとってもおいしかったです。そして、お祝いムードたっぷりのカラフルなグッズも目が離せません!5周年のお祝いルックの推しキャラ、絶対ゲットしたい……!!事前予約(660円)をしてカフェを利用すると、はぴだんぶいの6人のホログラムステッカーをランダムで1枚プレゼント。全員が食べ物を持っているイラストでついつい全部欲しくなっちゃいます…!!おいしくてかわいいピクニックメニューを食べながら、はぴだんぶいの5周年を一緒にお祝いしましょう!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655341※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。